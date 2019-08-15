8/17李友廷、張若凡信義區開唱　抽觀看王嘉爾場錄影名額

▲聲林之王直播活動。

娛樂中心／綜合報導

《聲林之王2》即將於8/23(五)晚間9點在ETtoday新聞雲全球首播！為喚起大家對《聲林》金曲的回憶，ETtoday邀請到第一季冠軍李友廷，以及人氣學長姐Gail、許莉潔、張若凡、孫肇谷，於本周六（17日）晚間8點半在信義新光三越A9館，帶大家回顧《聲林1》的經典好歌！

8月17日本周六晚上8點半信義新光三越A9館B1，將舉行《聲林熱門金曲之夜》，學長姐們將現場演唱《聲林之王 1》的經典金曲，並開放網友與現場朋友點歌。《ETtoday新聞雲》於8月17日晚間8點半，準時全程直播！

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除此之外，好康的來了，眾所期待的飛行導師王嘉爾即將在9月份來台錄影，只要鎖定《聲林熱門金曲之夜》直播，在粉絲團直播貼文下方留言回答「聲林之王2的首播日期」，就有機會抽中該場進棚觀看錄影資格，名額僅有2位。記得鎖定！

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、臉書粉絲團、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。