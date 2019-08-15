邕聖祐、金香起暗黑校園互相取暖！你我都懂的18歲心動與心痛

文／臺灣歐妮

今天先來小聊一部小清新（？）的校園劇好了－18歲的瞬間。JTBC的月火劇，最近月火劇越來越少了，要好好珍惜。原本沒有預計看這部戲的，主要是對校園劇的興趣不大，看過的校園劇大概五根手指頭數得出來？但一直看到韓網誇男主角的演技，就好奇的打開了。

對於男主角邕聖祐，我只知道他是Wanna One的一員，是我的追星親估本命之一。前兩集在看時，我還試著看邕的演技是真的下過功夫還是只是幾幕表現好，越看越可以認同他真的有演戲的天份。

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而女主角金香起，若不是演這部戲，她再跟大叔們演戲的話，我真的要以為她跟朱智勛平輩了（失禮），雖然香起算是這戲裡的戲劇大前輩，實際年齡應該是劇中的忙內？

《18歲的瞬間》到底是什麼樣的戲？

簡單來說就是正值青春的一群孩子們，在年輕氣盛18歲裡因為友情、因為不成熟的感情，還有因為父母扭曲的價值觀，讓孩子們也學會用勢力想證明自己的能力，從邕聖祐的角色為出發點，引發一連串在學校和家庭中的各種事件。

雖然說是青春校園劇，覺得還是帶了點黑暗面，因為我還看了另一部尹鈞相演的《Mr.臨時老師（或譯臨時制先生）》 ，同樣是在校園裡的暴力事件，讓我一度看到兩部戲有些錯亂，也一度的懷疑，是我離開校園太久，現在的校園都這麼可怕，還是有錢人的名校才會這樣？

撇開校園暴力的劇情，男女主角的純愛也是一大看點，這對也是有著最萌身高差，雖然不如成人之愛的激情，充滿心動與心痛感，學生之愛也是另一種單純美好的心動，如果我的時光能回到18歲，是否也能遇到這樣的小帥哥？算了，還是看戲就好，別幻想了。

《18歲的瞬間》目前只到8集，整體來說是還蠻值得一看的，應該是會繼續往下追的戲。

（以上圖片皆由friday影音提供，《18歲的瞬間》friDay每週二、三全台獨家播出。）