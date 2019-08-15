獨／Janet流產前「胚胎已2周沒心跳」　她忍痛宮縮1小時：用手拔出來！

記者林彥君／專訪



39歲的謝怡芬（Janet）在2007年以模特兒出道，之後主持外景節目《瘋台灣》，和George婚後育有1子Egan，她開始拍戲參與電影演出，無論是哪個領域，她自帶陽光，用那個招牌開朗的笑容溫暖身邊的人，但其實Janet心中也有塊需要被照亮的地方。

▲Janet接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者張一中攝）

Janet在8月8日的記者會中分享自己流產的訊息，讓現場震驚不已，事後Janet向《ETtoday星光雲》提到當時的情景，笑說：「看到大家聽完張著嘴，你們一定都嚇到了吧！」語氣輕鬆，就像在講別人的故事。說完Janet音調變了，紅了眼眶哽咽，「我確定懷孕後，找媽媽陪我到醫院檢查，本來想要給媽媽驚喜，沒想到是讓她從天堂到地獄。」

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▲Janet個性樂觀開朗。（圖／記者張一中攝）

Janet的經期規律，在6月時發現月經超過2周沒來，並出現嘔吐、嗜睡的症狀，她知道自己懷孕了，「媽媽一直希望我再生，我跟George說還不要去婦產科產檢，等大家到齊再給媽媽驚喜，我騙媽媽要去探望接生Egan的醫生，也順便做健康檢查，媽媽馬上答應。」

產檢當天醫生檢查各個是否適合懷孕的指數，接著用超音波照Janet的肚皮，發現有一個形狀，「媽媽問醫生是不是有東西，醫生說有一個Baby，我媽張著嘴、眼睛發紅，非常高興，George和Egan都在旁邊，整個房間的氣氛都好嗨！」不過醫生卻沉默不語，一直檢查超音波，讓Janet覺得不對勁。

▲Janet和兒子。（圖／翻攝自Janet臉書）

當下的不安讓她覺得即使是過了5分鐘，卻像一年這麼長，「我問醫生是不是沒有心跳？醫生說『對』，媽媽跟George突然安靜，接著樂觀地認為是胚胎太小才照不出來，但醫生說懷孕有10周，胚胎大小停在8周。」

面對不在預料中的結果，親眼目睹媽媽失望的表情，Janet忍不住潰堤，「我怕媽媽承受不了，我看著媽媽說『So so sorry』，反而是她安慰我，『因為不健康所以沒留下，不要擔心我。』」

▲Janet和老公感情甜蜜。（圖／翻攝自Janet臉書）

醫生說以Janet的年紀，流產機率高達三分之一，不會因為抱小孩，或幼童在肚皮上跳動就導致胎兒流產，Janet語氣轉為平靜，希望不用外力讓胚胎排出，於是和醫生約了2周後沒自然排出再複診。

流產當天剛好是公視《旺來西瓜仙拚仙》開錄，她在休息室感覺到「正在流血」，因宮縮彎下腰、冒冷汗，表情痛苦，搭檔葉欣眉（瑪莉亞）緊張的關心她，Janet擔心影響錄影進度，僅說是自己生理期的經痛，連助理都被蒙在鼓裡，每半小時換一次衛生棉，上半天的錄影就用完一包，直到中午放飯時間她才鑽進廁所排掉。

▲Janet與瑪莉亞搭擋主持節目。（圖／公視提供）

她坐在馬桶上，感覺子宮不停收縮，Janet用吸氣呼氣緩和情緒，「排出來的瞬間非常明顯，還卡住，需要用手拔出來。」Janet指尖在手掌比劃，大小約是手掌的三分之一，因為George在國外工作，她拿出手機錄影，將手中的一坨物體紀錄，眼淚隨著馬桶的沖水聲滴下來，送走短暫的希望。

▲Janet堅強地分享流產經驗。（圖／記者張一中攝）

Janet將自己生命中的低潮輕輕帶過，堅強地說：「不要可憐我，我的確是懷孕又流掉，但這代表Hope，在這個年紀知道自己還可以懷孕，有機會再生小孩，已經是很棒的事。」藉由自己的經驗分享，告訴大家其實小產是件很自然的現象，也呼籲不只是孕婦需要照顧，生產完及流產後的女性都需要被關懷、疼愛。她將人生中的失去轉念，短時間的療傷，現在她還是那個堅強又熱情的Janet。

▲▼Janet臉上始終掛著招牌笑容。（圖／記者張一中攝）



