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太扯！小禎一整個月沒「嗯嗯」：滿臉發黑整口X味

記者許逸群／台北報導

緯來《醫次搞定》日前討論「腸胃道」主題，來賓楊晨熙長期飽受排便不順困擾，曾在做腸胃鏡時發現嚴重便秘，主持人小禎更自爆，小時候曾長達一整個月沒上廁所，離譜現象嚇得全場驚呼聲連連。

▲▼小禎出席新節目《醫次搞定》發布記者會,小禎。（圖／記者季相儒攝）

▲小禎自爆曾一個月沒上廁所。（圖／資料照／記者季相儒攝）

楊晨熙自嘲是便秘達人，透露曾去做腸胃鏡吃了瀉藥卻沒有上廁所，還沾沾自喜以為腸道很健康，結果居然是「嚴重便秘堵住腸道」，導致大腸鏡無法進去，甚至發現瘜肉。醫生提醒，當腸道血液循環不好時，攝取過多蔬菜仍可能導致排便不順，建議飲食仍需均衡。

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▲▼《一呼百應》。（圖／緯來提供）

▲楊晨熙自嘲是便祕達人。（圖／緯來提供）

主持人小禎則自爆，小時候嚴重便秘，竟長達一個月沒上廁所：「當時臉色發黑，滿口腔都是屎味，八寶粥一吃就吐！」誇張現象嚇壞錄影現場來賓。醫生表示，女生因為子宮易壓縮腸道、以及女性賀爾蒙會抑制腸胃蠕動，這些原因讓女性天生排便不順比例又更高，提醒排泄不順暢小心大腸癌找上門。

▲▼《醫次搞定》。（圖／緯來提供）

▲Gino曾因太操勞罹患B肝。（圖／緯來提供）

另外，肝臟也是人體排毒重要器官，Gino說自己罹患B肝，前一陣子尬戲導致日夜顛倒睡眠不足：「導演發現我膚色蠟黃、眼睛混濁，去到醫院一做檢查嚇到，表示肝狀況很嚴重了，差點肝硬化。」

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