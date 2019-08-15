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曾莞婷婚紗照曝光！「豐滿北半球炸出一條深直線」　側身S型曲線辣爆

記者李玟儀／綜合報導

藝人曾莞婷擁有火辣身材和姣好臉蛋，演出多部知名八點檔，被封為「本土劇女神」。她先前曾PO過穿著純白婚紗的側拍照，15日這組為雜誌拍攝的正式版照片公開了，緊身魚尾裙設計讓豐滿上圍呼之欲出，讓粉絲眼睛都看直了。

▲▼曾莞婷婚紗。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷人美身材好。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

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曾莞婷身上雪白的婚紗整件用雕花點綴，在腰間位置設計成鏤空，微微透出雪白嫩肌，搭配她零贅肉的纖細身材，穿上禮服後更凸顯腰身，彷彿一折就會斷，而上半身桃心領口的低胸設計，更是讓人一飽眼福，渾圓北半球加上深邃事業線，好身材在側身的時候更顯得S型曲線超辣！

除了雪白婚紗之外，曾莞婷頭上戴了皇冠點綴，舉手投足間更顯高貴及唯美氣質，不笑的時候氣場全開像個皇后，一露出笑容卻秒變甜美公主，從頭到腳散發女神光的百變樣貌狂圈粉。

▲▼曾莞婷婚紗。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷為雜誌披婚紗。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

事實上，曾莞婷自出道以來，感情狀況一直備受外界關注，2017年曾被拍到和「賓士男」在車上互動曖昧，當時透露還在彼此認識的階段，談及對方也頗有好評：「他很貼心，會煮薑茶給我，我那個來，他會送巧克力還有各大品牌的衛生棉給我，我都笑說，我只是月經來，不是小產耶，量也太大了。」

▲▼曾莞婷婚紗。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷為雜誌披婚紗。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

就連曾媽媽也對賓士男印象不錯，覺得他是老實人，直言是可以考慮結婚的對象。不過，曾莞婷對外界始終以「穩定發展好友」稱呼男方，強調一切只是戀人未滿的階段。先前，她也表示，不諱言擔心戀情還沒萌芽就見光死，期待能把握好姻緣，「也許不錯就閃婚也不一定。」

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曾莞婷, 婚紗

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