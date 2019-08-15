ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

記者田暐瑋／綜合報導

學生時期都會安排學生在課堂上演練心肺復甦術（CPR），準備的假人叫作安妮，安妮雙眼緊閉，只有嘴巴微微張開，模樣栩栩如生。其實在歷史上真的有安妮這個人，但原型卻是一具溺死的無名女屍，奇特的是，安妮被撈起時沒有腫脹，嘴角反而掛著一抹微笑，背後有一段讓人發毛的恐怖傳說。

安妮又稱「復甦安妮」，也叫作「塞納河的無名少女」（L'Inconnue de la Seine），歷史上真有其人，1880年她在法國塞納河邊被撈起，年約15歲，不同於一般溺死的屍體會變得腫脹面目全非，安妮的五官依舊能清楚辨識，且表情祥和，詭異的是臉上還掛著淡淡微笑。

▲CPR安妮真有其人。（圖／CPR、翻攝自推特）

▲CPR安妮原型。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

因為安妮身上無明顯外傷，被研判是跳河輕生，身上也找不到任何身分證件，最後只能以無名屍偵結。也就是這抹微笑流露出神秘又詭異的氛圍，停屍間的病理學家深深被少女的美麗外表吸引，請人用石膏依照安妮的模樣做成面具，而安妮面具也引起話題，被做成更多複製品流傳。

直到1958年，挪威一位玩具商因為經歷過兒子差點溺水死亡的痛苦，願意接受醫師們的提議，協助製作CPR假人，當時他正苦於不知道要用誰的臉當範本，最後在祖父的收藏品中找到安妮面具，便決定以安妮的面貌做成假人。

▲CPR安妮真有其人。（圖／CPR、翻攝自推特）

▲CPR安妮真有其人。（圖／翻攝自推特）

除了在醫學上有了重要貢獻，不少藝術家因為鍾情安妮美麗臉上的那抹微笑，甚至形容她媲美「蒙娜麗莎的微笑」，有人以她作為靈感寫詩，還有人用她為原型，寫出了恐怖故事。但也有學者持不同看法，認為安妮在被打撈上岸當下還沒死亡，否則面貌不可能如此清晰，甚至猜測這可能只是傳說故事，並不是真有其事。

▲CPR安妮真有其人。（圖／CPR）

▲CPR安妮真有其人。（圖／CFP）

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

推薦閱讀

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

逛西門町衣服被扯掉！　潔哥「小草莓走光」全身只剩內衣褲…路人下秒動作暖哭

逛西門町衣服被扯掉！　潔哥「小草莓走光」全身只剩內衣褲…路人下秒動作暖哭

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

摔斷假鼻「軟骨衝破肉爆出」！　金老佛爺忍痛拒拿出…崩潰：我不敢面對

摔斷假鼻「軟骨衝破肉爆出」！　金老佛爺忍痛拒拿出…崩潰：我不敢面對

大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

楊丞琳PO長腿美照…秒被抓包「P到牆歪掉」！　超耿直回答笑翻粉絲

愷樂泳池邊「拍了這張比基尼照」！　男網友直盯最下角：鼻血噴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

CPR安妮, CPR, 安妮, 復甦安妮, 塞納河的無名少女, L’Inconnue de la Seine

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 閃車自撞⋯小黃司機「賓士我賠不起」　乘客鍾欣怡哭了
  2. CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年
  3. 小優認「臉上這2個地方」動過！　痛到崩潰直接當場噴淚踢醫生
  4. 楊千霈PO娃寶萌照！一對比…竟撞臉「大咖演員」　網笑：脫下假髮
  5. 陳謙文床戲前問「我狀態好嗎」　楊小黎羞當鑑賞師：很可以！
  6. IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴
  7. 戀愛不只偶運會！韓偶像跑這行程「親自要電話互追小號」　經紀人都不知情
  8. 歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望
  9. 丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」
  10. 「火箭少女」真實身高體重流出！　網看數據驚「變矮又變胖」除了她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366