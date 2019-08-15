CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

記者田暐瑋／綜合報導

學生時期都會安排學生在課堂上演練心肺復甦術（CPR），準備的假人叫作安妮，安妮雙眼緊閉，只有嘴巴微微張開，模樣栩栩如生。其實在歷史上真的有安妮這個人，但原型卻是一具溺死的無名女屍，奇特的是，安妮被撈起時沒有腫脹，嘴角反而掛著一抹微笑，背後有一段讓人發毛的恐怖傳說。

安妮又稱「復甦安妮」，也叫作「塞納河的無名少女」（L'Inconnue de la Seine），歷史上真有其人，1880年她在法國塞納河邊被撈起，年約15歲，不同於一般溺死的屍體會變得腫脹面目全非，安妮的五官依舊能清楚辨識，且表情祥和，詭異的是臉上還掛著淡淡微笑。

▲CPR安妮原型。（圖／翻攝自推特）



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因為安妮身上無明顯外傷，被研判是跳河輕生，身上也找不到任何身分證件，最後只能以無名屍偵結。也就是這抹微笑流露出神秘又詭異的氛圍，停屍間的病理學家深深被少女的美麗外表吸引，請人用石膏依照安妮的模樣做成面具，而安妮面具也引起話題，被做成更多複製品流傳。

直到1958年，挪威一位玩具商因為經歷過兒子差點溺水死亡的痛苦，願意接受醫師們的提議，協助製作CPR假人，當時他正苦於不知道要用誰的臉當範本，最後在祖父的收藏品中找到安妮面具，便決定以安妮的面貌做成假人。

▲CPR安妮真有其人。（圖／翻攝自推特）



除了在醫學上有了重要貢獻，不少藝術家因為鍾情安妮美麗臉上的那抹微笑，甚至形容她媲美「蒙娜麗莎的微笑」，有人以她作為靈感寫詩，還有人用她為原型，寫出了恐怖故事。但也有學者持不同看法，認為安妮在被打撈上岸當下還沒死亡，否則面貌不可能如此清晰，甚至猜測這可能只是傳說故事，並不是真有其事。

▲CPR安妮真有其人。（圖／CFP）