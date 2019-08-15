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小優認「臉上這2個地方」動過！　痛到崩潰直接當場噴淚踢醫生

記者李玟儀／綜合報導

女星小優從《大學生了沒》出道後活躍於各大綜藝節目，在錄節目時認識了命理老師，老師提點她臉頰凹陷容易剋夫，她擔心姻緣不順，因此在剛出道不久後就進行微整，不過打了童顏針卻讓她嚇到。

▲▼小優微整。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲小優以前臉頰不澎潤，被命理老師說難找對象。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

小優在《女人我最大》中分享微整經驗，當年剛出道跑通告時，曾遇過命理老師，那時候的她臉頰比較不澎潤，曾被命理老師說剋夫、不容易找老公、跟自己的另一半比較沒有緣分，當時她因為情路不順，覺得可能真的和自己面容有關，因此決定微調，找醫師打童顏針，結果一打嚇到：「好痛喔！」

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▲▼小優微整。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼小優打完童顏針後按摩變瘀青。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼小優微整。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

而且事後還得按摩，小優每天按結果打過的地方出現瘀青，臉上青一塊紫一塊被誤會遭家暴。醫師解釋因為童顏針執行在筋膜層，把筋膜撐開的時候會感覺到滿痛的，但因為效果不錯，還是讓很多女性趨之若鶩。

▲▼小優微整。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼小優認為打針打在嘴唇最痛。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼小優微整。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

除了微調臉頰之外，小優透露也曾經打針豐唇，結果一打眼淚直接噴出來，過程中甚至因為太痛踢到醫生，那種感覺至今難忘。而醫師也解釋人體有2處對痛覺最敏感，分別是嘴唇和手指，如果要做嘴唇的手術通常麻藥要打很重，否則有些患者甚至會痛到打醫生。

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