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閃車自撞⋯小黃司機「賓士我賠不起」　乘客鍾欣怡哭了

記者許逸群／台北報導

藝人鍾欣怡昨（14日）下午搭計程車去接小孩下課，卻沒想到發生賓士逼車，計程車司機閃避不及緊急煞車擦撞到安全島，當下她很想看清對方的臉孔，卻因對方開太快，逼車結束催油門離去，她氣憤不已問司機「為何不下車找對方理論」沒想到司機說：「他開賓士，我賠不起啊！」讓她聽完覺得很心酸，氣得回家跟老公孫樂欣抱怨。

▲鍾欣怡與孫樂欣。（圖／翻攝鍾欣怡臉書）

▲鍾欣怡講到心酸處忍不住哽咽泛淚。（圖／翻攝鍾欣怡臉書）

鍾欣怡經歷賓士逼車，一直到昨晚在臉書開直播都驚魂未定，講到司機的處境還哽咽落淚，她表示，「我是搭車去接小孩，當時計程車是直行車，經過某路口，賓士車衝出來不僅沒放慢車速，還催了油門加速右轉。」司機擔心「賠不起」，選擇自行擦撞到路邊安全島，被逼車後只能忍氣繼續開車，把鍾欣怡送到目的地。

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▲▼鍾欣怡分享婚姻、保養觀。（圖／品牌提供、鍾欣怡FB）

▲鍾欣怡與孫樂欣。（圖／翻攝鍾欣怡臉書）

看到司機為了討生活忍氣被逼車，也不敢報警或找對方理論，讓鍾欣怡難過不已，她哽咽說：「當下若不是司機選擇擦撞安全島，我們差一秒就會出事！」除了為司機的行為感到不捨外，她也慶幸小孩沒在車上，只又自己在車上。她不解說：「現在社會怎麼都不問對錯，只顧貴賤！」呼籲網友真的要注意安全，不要顧著搶快，以免造成憾事。

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