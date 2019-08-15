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戀愛不只偶運會！韓偶像跑這行程「親自要電話互追小號」　經紀人都不知情

記者張筱涵／綜合報導

南韓節目《偶像運動會》（簡稱《偶運會》）一次都會聚集上百位偶像參加，再加上錄影時間漫長，每個人坐在那裡也沒什麼事情做，就被爆出很多人會趁這個機會開始搭訕，一個場子內還可能有前男友和前前男友，沒想到不只這個，14日《TMI NEWS》節目又透露了另一個偶像搭訕的好行程。

▲《偶運會》每年都會舉辦。（圖／翻攝自MBC官網）

▲《偶運會》每年都會舉辦。（圖／翻攝自MBC官網）

《TMI NEWS》最新一集節目中談到偶像戀愛話題，全炫茂眾所皆知是《偶運會》的固定主持人，講到偶像戀愛最熱門場所就是《偶運會》時，他也透露常常坐在台子上往下看數百名偶像時，都會有幾對男女偶像呈現出一種「全世界只有我們」的氛圍。

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▲《偶運會》是廣為人知的搭訕場所。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

▲《偶運會》是廣為人知的搭訕場所。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

全炫茂透露其實偶像在運動場中等待時，一般來說都會坐在那裡發呆聊天或是跑來跑去、動來動去的，但曖昧中的偶像都會將眼神定在對方身上，他都會在心裡默默想：「啊～他們在搞曖昧吧。」另外，以實習記者身分參與的金政模爆料了另一個偶像有機會可以搭訕或盡情戀愛的地方。

那就是廣播行程的時候，雖然大多是一組一組上節目，但偶爾會有每團只派一名出來參加的時候。同樣擁有DJ經驗的全炫茂也點頭表示：「廣播行程的優點就是經紀人沒辦法進來（廣播室），在放音樂的時候來賓之間就可以盡情聊天，像是互相FOLLOW社群帳號或要電話，只要不是可視廣播，外面的人真的不知道你在說什麼。」

▲《偶運會》是廣為人知的搭訕場所。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

▲全炫茂和金政模透露廣播行程也是偶像戀愛行程之一。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

▼《TMI NEWS》第九集（文中片段約從3分開始）。（影片／取自Mnet K-POP YouTube）

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關鍵字

韓偶像, 戀愛, KPOP, 韓流, 偶運會, 廣播

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