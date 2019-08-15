丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

記者田暐瑋／綜合報導

藝人丫頭（詹子晴）不只是各大綜藝節目的熟面孔，本身相當有生意頭腦的她，目前更是坐擁18家飲料店的老闆。近日她透露又有「新副業」，就在網友們猜測她又要進軍哪塊領域時，好友陶嫚曼、茵茵等人竟脫口「懷孕」、「有了」，她也大方回應：「正在懷孕～」

丫頭14日在IG發文，寫道：「真的好期待9月呀，你一定猜不到是什麼事，#新副業。」下面立刻釣出一票好友回應，陶嫚曼驚喜說「有了！！！！」茵茵則是說「懷孕！」她大方笑回：「有了新副業哈哈哈哈」、「正在懷孕」，曖昧回答引起諸多聯想。

▲丫頭。（圖／翻攝自丫頭IG）

請繼續往下閱讀...

其他粉絲看了，也跟著瘋猜一波，「結婚嗎」、「人妻」、「當媽」、「闆娘好美呀！紅炸彈」、「新職業：當人妻」、「要結婚了」、「要嫁了是不是」。丫頭與男友王惟立交往8年感情穩定中，她曾透露現階段全心拚事業就好，還沒結婚計畫，但日前上節目，卻意外爆出男友的保險受益人竟然是寫她的名字，「因為我（受益人）都不會寫他，只有他寫我！」也因為男友這舉止讓她超感動。

不久前發生規模6.0地震，丫頭透露男友立刻把她搖醒、抓著衝出門，除了帽子和雨傘之外，什麼東西都沒有拿。她感動：「從5樓走逃生梯下樓，暗暗的樓梯他牽著我手沒放開過，而且握好緊好緊，然後把帽子戴在我頭上，叫我拿著雨傘。他自己頭上什麼都沒戴，感受得到他怕東西掉下來砸到我。」

▲丫頭和男友戀情穩定。（圖／翻攝自丫頭IG）

▲網友反應。（圖／翻攝自丫頭IG）