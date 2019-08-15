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「火箭少女」真實身高體重流出！　網看數據驚「變矮又變胖」除了她

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝《超新星全運會》結合娛樂及體育，隨著近兩年偶像選秀節目輩出，這次運動會也多了不少偶像參賽，像是「火箭少女101」、剛成團出道的「R1SE」、「UNINE」。近日有節目幕後資料流出，表格中記載了偶像的體重身高，有網友看過數據後驚訝：「每個人都矮了3、4公分？」

▲▼火箭少女真實身高體重。（圖／翻攝自微博）

▲火箭少女。（圖／翻攝自微博）

在紀錄表上，火箭少女中包括孟美岐、吳宣儀、楊超越、段奧娟、Yamy、賴美雲、張紫寧及李紫婷，在身高、體重的欄位上都有至少一項的數據，不過除了賴美雲之外，其他像孟美岐、吳宣儀等人的身高都比官方公布的數字矮1到3公分，像楊超越官方數字是168公分，但實際身高是166.5。

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在體重部分，過去經常可見，娛樂圈女星不是45公斤就是48公斤，在流出的表單中，偶像的體重精準到小數點第二位，孟美岐體重是49.26公斤，曾經有點肉肉的段奧娟瘦身成功，體重44.84公斤比吳宣儀45.7公斤還瘦，個子嬌小的賴美雲則是42.82公斤，而最重的竟然是楊超越，有49.94公斤。

▲▼火箭少女真實身高體重。（圖／翻攝自微博）

▲火箭少女真實身高體重。（圖／翻攝自微博）

真實數字曝光後，網友驚呼原來官方數據真的有灌水，不過也有見過楊超越本人的網友驚訝她只有166公分，「真人169肯定有！」只能說好的身材比例、穿衣搭配很重要，讓身高拉長3公分都不是問題。

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