陳謙文床戲前問「我狀態好嗎」　楊小黎羞當鑑賞師：很可以！

記者李欣容／台北報導

陳謙文、楊小黎在電視劇《天之蕉子》中各自獻出自己的第一次床戲，在殺青宴上，陳謙文說，當初雖然瘦了很多，但不確定看起來怎麼樣，不斷問楊小黎：「我狀態好嗎？」讓也是第一次拍床戲的楊小黎害羞：「我覺得可以！」

▲《天之蕉子》殺青，陳謙文、楊小黎。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang）

陳謙文在拍戲時瘦了7公斤，但他對自己的身材一直沒自信：「我瘦很多，但是不知道看起來怎麼樣。」楊小黎爆料，當初拍床戲時，陳謙文脫到一絲不掛壓在她身上，卻還一臉正經問她：「我狀態好嗎？」

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楊小黎被他一問，也只好認真檢視：「我就躺著，看看他後說...我覺得OK！後來他脫得越來越多就得心應手了，等於通過了鑑賞，我是鑑賞師。」

▲陳謙文《天之蕉子》強吻楊小黎。（圖／三立提供）

陳謙文第一次演反派，有時候看回放都會被自己的眼神嚇到，他和楊小黎的角色綁得很緊，有時明明沒對方的戲，看到班表還是會互相傳訊息關心拍攝狀況。

陳謙文回憶：「有一場戲是我很想看她一面，但是我看不到，下戲後我一看到小黎我就大哭。」讓楊子儀笑虧他用情至深，楊小黎則暖心上前給他擁抱：「我就過去跟他說，陳謙文抱一個，沒事沒事，你下戲了！」認為陳謙文外表看似情緒來去很快，但其實心裡面把感情種得很深，跟她很像。

▲楊子儀、陳謙文被拱親吳怡霈和楊小黎。（圖／三立提供）

楊小黎演完為愛不顧一切的秀玉後，開始對愛情產生渴望，更打趣喊：「以前完全不考慮圈內，但現在不設限，可以幫我問一下孔劉或是劉以豪嗎？」笑說媽媽已經開始叫賣，希望她趕快有段戀情，好好享受人生。