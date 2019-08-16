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陳謙文約「吃麥當勞」舒壓　楊小黎吐女星心酸：從沒看過這麼多炸雞

記者李欣容／台北報導

楊小黎在《天之蕉子》中飾演二小姐秀玉，和陳謙文有許多愛恨糾葛，被強暴、強吻等劇情都讓他們兩個吃不消，楊小黎透露，這輩子幾乎沒有過半夜吃炸雞的經驗，但這次壓力大到和陳謙文下了戲跑去麥當勞點了一桌炸雞舒壓。

▲▼陳謙文、楊小黎拍戲壓力大，半夜約吃炸雞舒壓 。（圖／翻攝自楊小黎、陳謙文臉書）

▲陳謙文、楊小黎拍戲壓力大，半夜約吃炸雞舒壓 。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang／陳謙文 Wingle）

楊小黎在前期刻意把自己關在房間做角色功課，笑說大家都擔心她會不會真的得憂郁症，好在後期把角色定位好後，就開始融入大家玩瘋了，「我很怕我到陌生環境，一下子跟大家太好，我看楊子儀的眼神會太熟，所以我前期只跟姊姊好，只會跟怡霈吃飯，還好大家沒有說我是怪胎！」

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▲▼ 天之蕉子殺青 。（圖／翻攝自楊小黎臉書）

▲陳謙文和楊小黎因戲成為好友。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang）

這次拍攝全部的人都住在南部，楊小黎大讚團隊用心，將空屋打掃得很乾淨，還幫她洗冷氣，「從來沒有這樣跟大家一起在南部生活過，很像在過夏令營，情誼真的是非常不一樣，我也有各種突破在這部戲，讓我長大很多。」

除此之外，陳謙文也說，當時他正好在減重，但是被沈重的戲份壓榨，心力憔悴，「我說想吃東西，小黎都會說吃！趕快吃！」

▲▼陳謙文、楊小黎拍戲壓力大，半夜約吃炸雞舒壓 。（圖／翻攝自楊小黎、陳謙文臉書）

▲楊小黎前期情緒戲重。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang）

楊小黎開心喊：「我人生幾乎沒有過晚上去麥當勞吃炸雞的經驗，前面的戲都好重好累，我就說謙文！我好想吃炸雞，他就說好！我們去麥當勞，人生沒有看過這麼多炸雞，而且在深夜，我們兩個就把皮剝了吃掉。」至此以後，大約每十天兩人就會相約吃炸雞舒壓。

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楊小黎, 陳謙文, 吳怡霈, 楊子儀, 天之蕉子

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