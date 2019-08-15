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IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星IU領銜主演《德魯納酒店》，飾演一名霸氣傲嬌的社長「張滿月」，劇中最大的亮點就是她不停變換各種裝扮，不論是長髮、短髮、捲髮都好看，輕鬆駕馭不同風格的服裝、妝髮。近來，有網友整理出她在劇裡的服裝品牌，劇組砸大錢為她治裝，每套都是台幣1萬元起跳，最貴到13萬元不等，令人大開眼界。

▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

▲▼有網友整理出IU在劇裡的衣服品牌。（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

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▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

IU在《德魯納酒店》飾演揮霍無度的飯店社長，治裝自然不能馬虎，她的每套服裝從來沒有重複過，完美駕馭皮製風衣、牛仔套裝、純白毛呢洋裝、雪紡連身長裙、露肩黑白連身褲等精緻，搭配不同的水鑽，不論是短髮、長髮，或者將頭髮盤起，都引起許多討論度。

▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

▲▼IU在劇裡不只衣服講究，連手提包包都是精品。（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

▲▼IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴（圖／翻攝自아이돌 연구소臉書）

造型多樣、打扮美豔，「張滿月」社長穿衣風格掀起一陣潮流，截至第8集播岀已換了超過70套服裝，有網友整理出，IU在劇裡的服裝以及首飾出處，造型師盡心盡力，每件衣服排開都是台幣1萬元起跳，逾10萬元的也有，連包包都是紀梵希，網羅各大高級精品香奈兒、 Gucci、施華洛世奇等品牌，令網友讚嘆連連「衣服漂亮是有原因的」、「有夠貴」、「必須給造型師加雞腿」。

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