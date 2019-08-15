張艾亞目睹「男友餐廳約會閨蜜」　她氣炸衝上前抓包…結局神反轉糗翻！

記者許皓婷／綜合報導

藝人張艾亞從《大學生了沒》出道，擁有窈窕身材、甜美臉蛋的她，吸引不少粉絲喜愛，她近期上《小明星大跟班》，分享曾經抓包某任前男友劈腿閨蜜，但結局卻大反轉，讓她尷尬到不行。

▲張艾亞。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

張艾亞近期上《小明星大跟班》，分享「明星的各種尷尬時刻」，她就透露自己20歲和某任前男友交往，當時卻意外發現對方手機一直和某個代號「S」的人通電話，她將號碼輸到自已手機後，才發現竟然是自己的閨蜜，讓她當場氣得炸，男方才道歉並保證不再犯。

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▲張艾亞發現男友和閨蜜頻繁通話。（圖／翻攝自YouTube）

而這件事就過了幾個月後，張艾亞也漸漸淡忘，但她卻在某一天，又無意間發現閨蜜傳給男友的訊息，兩人更邀約了隔日在某家餐廳見面，她則裝做不知情，隔日自己偷偷提早到了現場，果不其然發現他男友和閨蜜就坐在一起，似乎正準備享用燭光晚餐，她當下理智斷線，馬上衝上前質問女方：「妳到底為什麼要搶我男朋友！」此時，身邊才跑出其他朋友解釋，「今天其實是妳男友要跟妳求婚。」讓她錯愕又尷尬，神反轉的結局，也笑翻不少人。

▲張艾亞以為抓包男友劈腿閨蜜，結果誤會一場。（圖／翻攝自YouTube）