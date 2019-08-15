ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張艾亞目睹「男友餐廳約會閨蜜」　她氣炸衝上前抓包…結局神反轉糗翻！

記者許皓婷／綜合報導

藝人張艾亞從《大學生了沒》出道，擁有窈窕身材、甜美臉蛋的她，吸引不少粉絲喜愛，她近期上《小明星大跟班》，分享曾經抓包某任前男友劈腿閨蜜，但結局卻大反轉，讓她尷尬到不行。

▲張艾亞抓包男友劈腿閨蜜。（圖／翻攝自YouTube）

▲張艾亞。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

張艾亞近期上《小明星大跟班》，分享「明星的各種尷尬時刻」，她就透露自己20歲和某任前男友交往，當時卻意外發現對方手機一直和某個代號「S」的人通電話，她將號碼輸到自已手機後，才發現竟然是自己的閨蜜，讓她當場氣得炸，男方才道歉並保證不再犯。

請繼續往下閱讀...

▲張艾亞抓包男友劈腿閨蜜。（圖／翻攝自YouTube）

▲張艾亞抓包男友劈腿閨蜜。（圖／翻攝自YouTube）

▲張艾亞發現男友和閨蜜頻繁通話。（圖／翻攝自YouTube）

而這件事就過了幾個月後，張艾亞也漸漸淡忘，但她卻在某一天，又無意間發現閨蜜傳給男友的訊息，兩人更邀約了隔日在某家餐廳見面，她則裝做不知情，隔日自己偷偷提早到了現場，果不其然發現他男友和閨蜜就坐在一起，似乎正準備享用燭光晚餐，她當下理智斷線，馬上衝上前質問女方：「妳到底為什麼要搶我男朋友！」此時，身邊才跑出其他朋友解釋，「今天其實是妳男友要跟妳求婚。」讓她錯愕又尷尬，神反轉的結局，也笑翻不少人。

▲張艾亞抓包男友劈腿閨蜜。（圖／翻攝自YouTube）

▲張艾亞抓包男友劈腿閨蜜。（圖／翻攝自YouTube）

▲張艾亞抓包男友劈腿閨蜜。（圖／翻攝自YouTube）

▲張艾亞以為抓包男友劈腿閨蜜，結果誤會一場。（圖／翻攝自YouTube）

李榮浩：很多人顏值超過我　 郭采潔回歸音樂圈當導師！

推薦閱讀

IU、雪莉「穿短裙同框」　一往下看…網嚇壞：OMG！

IU、雪莉「穿短裙同框」　一往下看…網嚇壞：OMG！

《放羊的星星》穿幫鏡頭瘋傳！林志穎親揭「藏12年內幕」

《放羊的星星》穿幫鏡頭瘋傳！林志穎親揭「藏12年內幕」

小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢

小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢

神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人

神隱1年半！蕭亞軒「終於露臉了」七夕突告白：我永遠的情人

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　她一看崩潰：關掉

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　她一看崩潰：關掉

馮紹峰被爆「和趙麗穎已離婚」　發聲反擊了：惡意編造！

馮紹峰被爆「和趙麗穎已離婚」　發聲反擊了：惡意編造！

陳美鳳「近距離素顏」曝光！63歲真實膚值…網全看傻

陳美鳳「近距離素顏」曝光！63歲真實膚值…網全看傻

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

吳宗憲爆KID「被關禁閉1個月」　原因曝光…全部人傻眼了！

吳宗憲爆KID「被關禁閉1個月」　原因曝光…全部人傻眼了！

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

楊丞琳PO長腿美照…秒被抓包「P到牆歪掉」！　超耿直回答笑翻粉絲

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

老公摟小三看不下去！《炮仔聲》女星曬床照宣示主權…網嚇：要閃瞎了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張艾亞, 小明星大跟班

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張艾亞目睹「男友餐廳約會閨蜜」　她氣炸衝上前抓包…結局神反轉糗翻！
  2. 林可彤穿小短褲倒立「長腿超逆天」！　褲子滑到大腿根…網驚：曝光了
  3. 45歲超模哈佛生…泰拉班克斯二返世界頂校！　一圓蓋主題樂園夢：自我進修很重要
  4. 《放羊的星星》穿幫鏡頭瘋傳！林志穎親揭「藏12年內幕」
  5. 《大時代》夫妻檔拋偶包！耍狠用口紅畫臉笑噴網友
  6. 王一博活動臨時取消！　粉絲擠滿「7層樓商場」等嘸人氣炸
  7. 女子打電話找「鄰居」尬聊　視訊一點開她驚喊：是美國隊長！　
  8. 楊丞琳PO長腿美照…秒被抓包「P到牆歪掉」！　超耿直回答笑翻粉絲
  9. 徐凱希玩狼人殺被罵爆！她遊戲贏了...反遭網留言「心機女」：還說我是X子
  10. 台灣單親孩牽他手⋯港星錢小豪秒泛淚：召喚我，就會來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366