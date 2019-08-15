林可彤穿小短褲倒立「長腿超逆天」！　褲子滑到大腿根…網驚：曝光了

記者李湘文／綜合報導

藝人林可彤熱愛運動，除了定期上健身房報到，平時也常在家自己做瑜珈，練出良好體力和漂亮的身材曲線。她最近學著倒立，13日在自家鋪墊子挑戰，穿著舒適的小可愛、運動短褲就上陣，沒想到在順利挑戰成功的同時，也被粉絲發現疑似「走光」。

▲林可彤平時認真運動。（圖／翻攝自臉書／林可彤 Hope Lin）

林可彤最近開始挑戰瑜珈中「頭倒立」姿勢，因為需要腹部核心、手臂、背部力量兼具，練起來並不容易。她13日上午PO出在健身房練習失敗的影片，雖然可以順利支撐起身體，但腿就是無法向空中伸直，無奈大呼：「奇怪了，我的腳還是伸不上去啊！」

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▲林可彤練瑜珈倒立。（圖／翻攝自臉書／林可彤 Hope Lin）

沒想到，林可彤才剛PO完失敗影片，不久後就在家裡練習成功！因為是自己家，她只穿了半截式小可愛和寬鬆短褲，完全露出纖腰和緊實美腿，在穩住手臂和上半身之後，一雙長腿慢慢抬向空中，終於順利伸直雙腳、維持倒立姿勢好幾秒，把腿放下之後超開心，轉身對鏡頭燦笑比YA。

▲林可彤被粉絲提醒走光。（圖／翻攝自臉書／林可彤 Hope Lin）

看到林可彤挑戰高難度姿勢成功，許多人佩服大讚「好厲害喔」、「線條很美」、「這腿也太逆天」；但也有人注意到她的褲子太短，在倒立時疑似露出腿根和一點點白色布料，連忙提醒「褲子建議穿緊身點」、「7分褲來做會比較好」、「妳彷彿曝光了」，不過她解釋「那是運動短褲的內襯」。