已死角色爆回歸《雷神索爾4》　 本尊親給解答：可能會復活

記者傅家妤／綜合報導

漫威電影《雷神索爾》第4集《Thor：Love and Thunder》由《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）擔任編導，不只克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）繼續演出，連娜塔莉波曼（Natalie Portman）都驚喜回鍋，如今傳出在《復仇者3》當中被薩諾斯殺死的「海姆達爾」也有望回歸，而飾演該角的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）也親自給出了解答。





▲《雷神索爾4》由塔伊加維迪提擔任編導，許多角色也確定將會回歸。（圖／翻攝自IG／漫威）

伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）所飾演的「海姆達爾」在《復仇者聯盟3：無限之戰》的開場沒多久，在被薩諾斯襲擊的阿斯嘉太空船而身受重傷，但他把握僅有的力氣把浩克傳送到地球上，警告其他復仇者聯盟成員，也因此被薩諾斯殺死，而在《復仇者4》當中他也真的沒有再出現。

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▲「海姆達爾」的伊卓瑞斯艾巴有望復活回歸《雷神4》。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）

不過，近來卻有消息傳出，「海姆達爾」將會回歸《雷神索爾4》，對此伊卓瑞斯艾在接受《Screen Rant》採訪時回應，「聽著，海姆達爾絕對是天神家庭中的一分子，所以你要知道，他很有可能是活著的，但我也只是說說，我就把話放在這裡了！海姆達爾這個角色可以追溯到很久之前雷神神話中，所以我相信一定會有個很有趣的方式讓他復活。」還說如果漫威再找他回歸，自己也非常願意答應回去。

▲伊卓瑞斯艾巴稱非常願意繼續拍《雷神4》。（圖／翻攝自IG／伊卓瑞斯艾巴）

報導還稱，伊卓瑞斯艾巴所說的話並非全無道理，如果回溯到海姆達爾的神族起源，編劇要把他復活也絕非難事，加上洛基先前帶走了宇宙魔方，開創了另一個平行宇宙，在那個宇宙中他非常有可能還活著，而先前有消息稱，《洛基》獨立影集中的故事，最後會銜接到《雷神4》當中，所以讓海姆達爾復活，最有可能將發生在《洛基》獨立影集中。