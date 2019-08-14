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《放羊的星星》穿幫鏡頭瘋傳！林志穎親揭「藏12年內幕」

記者許皓婷／綜合報導

林志穎曾和南韓女星劉荷娜主演《放羊的星星》，2007年播出時轟動兩岸，2人經典CP形象深植人心，更大受歡迎。近來有網友翻出該劇的穿幫畫面，他也親自發文解釋背後真相。

▲林志穎解答《放羊的星星》穿幫鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／林志穎）

林志穎、劉荷娜2007年主演《放羊的星星》。（圖／翻攝自微博／林志穎）

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《放羊的星星》播出至今經過12年，仍是許多觀眾心中的經典，近期有網友翻出戲中的穿幫畫面，其中一幕是林志穎捧著劉荷娜的臉，還清楚拍到他帶著耳環，但下一個鏡頭，他的耳環就瞬間消失，這一幕意外引發熱議。

▲林志穎解答《放羊的星星》穿幫鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／林志穎）

▲《放羊的星星》穿幫鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／林志穎）

林志穎本人看到後，隨即轉發穿幫畫面，並揭開謎底：「如果我沒記錯這場道歉的雨戲身體濕了一整夜。」他表示自己當初拍戲時，就在猶豫要不要打耳洞，但最後選擇用強力磁鐵來替代，「所以每次一有空檔都會取下耳釘讓耳垂休息一下，不然會痛一整天像圖2這樣紅紅的。」他也無奈自嘲，因此忘記戴上藍鑽耳環，所以才會發生上個鏡頭有，下個鏡頭沒有的穿幫鏡頭。

▲林志穎解答《放羊的星星》穿幫鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／林志穎）

▲林志穎解答《放羊的星星》穿幫鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／林志穎）

而林志穎解開穿幫的真相後，不少網友恍然大悟，紛紛留言：「十二年後才發現仲天騏的耳釘是假的」、「我看了那麼多次還真的沒發現」、「辛苦啦！拍戲真不容易」，也勾起許多戲迷的回憶，「好懷念的一部戲啊」、「這部真的超經典」。

【林志穎Instagram全文】

如果我沒記錯這場道歉的雨戲身體濕了一整夜
當初拍放羊時就在猶豫要不要打耳洞
最後我還是選擇用強力磁鐵來替代耳洞
所以每次一有空檔都會取下耳釘讓耳垂休息一下
不然會痛一整天像圖2這樣紅紅的
但也因此會忘記戴上藍鑽
所以才會發生上個鏡頭有下個鏡頭沒有的穿幫鏡頭了
嘻嘻 這樣懂了嗎？

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林志穎, 放羊的星星, 劉荷娜

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