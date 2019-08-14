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王一博活動臨時取消！　粉絲擠滿「7層樓商場」等嘸人氣炸

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星王一博以韓團出道4年多，近來因主演電視劇「藍忘機」人氣暴漲，高冷形象擄獲不少少女的心，他14日原本將會出席上海某雜誌商業活動，不料後來卻臨時取消，讓眾人氣憤不已，粉絲也頻頻在現場大喊：「王一博出來！」

▲王一博。（圖／翻攝自微博／王一博工作室、men`suno）

▲不少粉絲為了一賭偶像風采，擠在商場的圍欄旁。（圖／翻攝自微博／王一博工作室、《搜狐娛樂》）

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根據大陸媒體《搜狐娛樂》報導，當時王一博人還沒出現，現場就擠滿了多名粉絲，整棟7層樓的商場都擠滿了人，從現場曝光的畫面看來，除了一樓活動場地，其餘六層樓也擠滿了人，為了看到偶像，還有不少粉絲緊貼在玻璃圍欄上，因為人太多，考慮到現場安全問題，主辦單位以「不可抗力因素」臨時取消該場活動。

▲王一博。（圖／翻攝自微博／王一博工作室、men`suno）

▲王一博。（圖／翻攝自微博／王一博工作室、men`suno）

▲商場每一層樓都擠滿了人。（圖／翻攝自微博／《搜狐娛樂》）

隨後，主辦單位也特別發出王一博影片並發文道歉，「王一博今天不能到場與大家見面，對給王一博先生和粉絲造成的困擾，我們深表歉意！」王一博在影片中也特別向粉絲喊話：「很抱歉今天一些原因沒有跟大家見面，很感謝大家能夠來到現場支持我，我們下次再見，然後希望大家回去的時候路上小心。」

▲王一博。（圖／翻攝自微博／王一博工作室、men`suno）

▲主辦單位發文。（圖／翻攝自微博／mensuno）

對於活動臨時取消，有部分粉絲都感到非常不滿，當時現場還有粉絲頻頻高喊「王一博出來」，不過也有粉絲隨即跳出幫忙解釋，當時王一博在活動開始前1小時多就到了，後來因為擔心人太多，顧慮到安全問題，主辦單位才臨時決定取消，「這不能怪一博啊，這也是出於現場人員的安全問題考慮」、「活動以安全第一為準則沒錯啊。」

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