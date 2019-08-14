女子打電話找「鄰居」尬聊　視訊一點開她驚喊：是美國隊長！　

記者蕭采薇／綜合報導

近來在推特上盛行「打電話給鄰居（Number neighbor）」風潮，這個鄰居指的不是住在隔壁的人，而是電話號碼相差1號的人，藉此機會和陌生人聊天。不過一名女子打電話給「鄰居」後，發現對方是「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），本人也在推特做出回應。

▲「美國隊長」克里斯伊凡。（圖／達志影像／美聯社）

一位名叫Niyah的女網友，在推特表示傳訊息給「鄰居」後，並詢問對方的名字，卻得到「America’s ass」（美國翹臀）的答案，正是漫威超級英雄中，「美國隊長」克里斯伊凡的招牌。女子一開始不以為意，接著回答：「我也喜歡漫威電影。」

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▲女子打電話給「鄰居」發現是美國隊長，克里斯伊凡回應「假的」。（圖／翻攝自推特）

不過對方下一句就邀請Niyah視訊，她看到畫面後露出驚訝表情，並截圖到推特分享，興奮表示自己與克里斯伊凡本人視訊了！不過這個美夢，卻也很快被打碎。因為克里斯伊凡在看到貼文後，轉發並表示：「抱歉，假的。」即使如此，能夠被克里斯伊凡「翻牌」，還是讓Niyah成為眾人羨慕的對象。

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