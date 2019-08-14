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楊丞琳PO長腿美照…秒被抓包「P到牆歪掉」！　超耿直回答笑翻粉絲

記者李湘文／綜合報導

藝人楊丞琳穿衣打扮獨具風格，平時也常在Instagram分享OOTD，成為許多人心目中的時尚女神。不過，她為了照片好看，PO出去前還是會再P圖，經常被粉絲發現背景怪怪的，最近上傳一系列長身照，又被抓到牆壁線條歪掉啦！

▲楊丞琳PO美照，牆壁P歪了。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳PO美照，牆壁P歪了。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳PO出穿搭照。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

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楊丞琳13日分享穿搭照，身穿簡單的白色滾黑邊T恤，配上一條蓋過腳踝的黑長裙，把看似普通的服裝穿出了自己的時尚感。在裙子版型和拍照角度的加持下，162公分的楊丞琳看起來更加修長，尤其下半身彷彿又拉長許多。

▲楊丞琳PO美照，牆壁P歪了。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲粉絲抓到「牆壁歪了」。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

照片一PO出，不少粉絲大讚楊丞琳「怎麼那麼美」、「目測一米八」；但也有人眼尖發現照片有P過的痕跡，調侃「第2張牆歪了啦」、「每次的直線都在考驗大家找出P圖痕跡」，抓包她又偷偷修圖。

對此，楊丞琳提出反駁：「最可怕的是，我完全沒修那邊！」撇清牆歪掉是因為P圖的關係。不過，她說完這句之後，馬上又耿直承認話中有話，「沒修那邊」就表示其實「修了別處」，坦白認了還是有修，笑翻粉絲。

▲楊丞琳PO美照，牆壁P歪了。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳PO美照，牆壁P歪了。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳PO美照，常被發現疑似修圖。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

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