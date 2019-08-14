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45歲超模哈佛生…泰拉班克斯二返世界頂校！　一圓蓋主題樂園夢：自我進修很重要

記者阮巧雯／綜合報導

美國超級名模泰拉班克斯（Tyra Banks）身材姣好，頗具個人特色，出道至今成功跨界不同領域，從一開始的維密天使，之後成為實境秀《超級名模生死鬥》主持人，也轉戰戲劇圈。她近期更宣布將成立「模特兒主題樂園」，也為此重回校園精進，二返世界第一名校–哈佛。

▲▼45歲超模泰拉班克斯二度重返哈佛商學院。（圖／翻攝自IG／tyrabanks）

▲45歲超模泰拉班克斯身材依舊火辣。（圖／翻攝自IG／tyrabanks）

據外媒《PEOPLE》報導，泰拉2011至2012年曾在哈佛就讀過，還完成人員管理相關課程，如今打算在2019年底成立模特兒主題樂園，因此8月再次重返哈佛商學院進修。她也在IG上傳坐在宿舍內的照片，PO文寫道：「多年前我就曾來過哈佛商學院研讀，當初這個樂園還只是心中一個夢想，如今就快要在年底推出了。因此，我必須重返校園精進自己，補充知識，確保我有資格為大家帶來前所未有、全新體驗的樂園。」

▲▼45歲超模泰拉班克斯二度重返哈佛商學院。（圖／翻攝自IG／tyrabanks）

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▲泰拉班克斯為了再創事業高峰，二度重返哈佛商學院。（圖／翻攝自IG／tyrabanks）

泰拉不只從模特兒圈轉戰影劇圈和主持人，還推出自己的美妝產品以及出書寫自傳，成功跨足多個領域的她認為持續自我進修很重要，二度重返校園，不少粉絲看了都大讚：「妳好有上進心！」也有人笑說：「不敢想像上課時旁邊坐著泰拉是什麼感覺。」

▲▼45歲超模泰拉班克斯二度重返哈佛商學院。（圖／翻攝自IG／tyrabanks）

▲泰拉班克斯智慧與美貌兼具。（圖／翻攝自IG／tyrabanks）

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