台灣單親孩牽他手⋯港星錢小豪秒泛淚：召喚我，就會來

記者許逸群／台北報導

對台灣有著濃濃感情的港星錢小豪，日前隨著公益單位「紅心字會」全台透透探訪弱勢，日前除了宣布從影40年外，面對農曆七月鬼門開，不免俗要問這位拍過無數恐怖片的他哪部最可怕？只見他不加思索回答：「最恐怖就是前幾年跟陳友合作拍電影《殭屍》！」

▲錢小豪跟著公益團體全台跑透透。（圖／LiTV線上影視、紅心字會提供）

錢小豪坦言，以前拍殭屍多半輕鬆，甚至有些是搞笑題材，但《殭屍》完全不同，令人不禁而顫才是最恐怖的。面對農曆七月禁忌，他則表示：「其實我沒什麼禁忌，可能因為拍很多殭屍鬼片已不是太害怕，而且人家說鬼月別游泳，但我剛才同孩子早上去潛水！我覺得做人光明正大，那就什麼都不用怕！」

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▲錢小豪與兒子。（圖／LiTV線上影視、紅心字會提供）

演藝圈邁入40周年，錢小豪許了三個展望，首先，就是希望大家平安健康，第二展望就是近年來拍電影比拍戲劇多的他，希望未來能接到好劇本重回劇集崗位，錢小豪說：「我都想的！但我要挑一個好的連續劇去拍，因為拍一劇要花很多時間，有時候可能要半年，而這個角色肯定是對自己有意義才行！」

▲錢小豪探訪90歲高齡長者。（圖／LiTV線上影視、紅心字會提供）

至於最後期許，錢小豪則獻給「奉獻」二字，這段日子隨著公益單位全台走透透，深入關懷弱勢族群讓他多次落淚。他相當心疼單親孩子與獨居長者，有次去探視一個生活不是很優渥的孩子，「當看到我時，即使這孩子不認識我，還是用最燦爛的笑容叫我『小豪哥哥』，牽著我的手當下，我就撇頭掉淚了。」

錢小豪感性地說：「希望我能用微薄的影響力幫助更多需要幫助的朋友，讓他們知道你是不孤單的，只要召喚，我，錢小豪就會帶著夥伴一起來！」