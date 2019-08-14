「地獄主廚」戈登拉姆齊小兒子才4個月　神複製老爸「眉頭深鎖」招牌臭臉

記者蕭采薇／綜合報導

「地獄主廚」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）因主持《地獄廚房》打開知名度，在節目中以火爆脾氣、犀利的評語與滿嘴髒話聞名。不過他私下其實是愛家好爸爸，最小的兒子奧斯卡（Oscar）在今年4月出生，長子和么兒足足相差19歲。不過奧斯卡和爸爸的相像程度，堪稱是「迷你版戈登」。

▲戈登拉姆在今年四月喜獲么兒奧斯卡。（圖／翻攝自IG）

戈登拉姆齊的么兒奧斯卡備受家人寵愛，出生不到一個月就在IG有了專屬帳號，目前已有超過11萬人追蹤。在最新一張照片中，出生4個月的奧斯卡和爸爸戈登拉姆齊一起躺在床上，父子同樣打赤膊。奧斯卡甚至緊蹙眉頭，模樣像極爸爸戈登，被網友笑稱根本是「神複製」。

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▲戈登拉姆和奧斯卡的合照，父子神複製。（圖／翻攝自IG）

事實上奧斯卡在出生一個月時，就曾與是戈登拉姆齊19歲長子傑克（Jack）合照，並用奧斯卡的口氣寫下：「我的大哥明天要參加倫敦馬拉松！」並祝褔傑克比賽順利。這張照片引起許多網友關注。有人為年齡差驚訝，但也有人注意到出生不到一個月的奧斯卡已經會皺眉，「看起來非常像戈登！」

▲奧斯卡也有效的時候。（圖／翻攝自IG）

戈登雖然節目形象暴躁又愛飆髒話，但他對孩子非常疼愛，甚至在家中還會被女兒欺負。在另一個節目《小小廚神》中，也從不對小孩口出惡言，和電視上形象差距非常大。小奧斯卡雖然也是「天生看來不開心」，但當他笑開時依舊超萌，吸引大批粉絲追蹤。