ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

受傷後「安潔莉娜裘莉」傳訊問候　任達華爽翻：她是我女神！

記者傅家妤／綜合報導

港星任達華7月在廣東出席活動，未料被一名男子持刀刺傷腹部、右手，不過如今他已經恢復了不少，近日也已經開始復工，他14日出席慈善活動時透露，自己在受傷這段時間，不僅老婆小孩全程陪伴、照顧，也收到許多好友、粉絲的慰問，連女神安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）也有傳訊息問候，讓他開心不已。

▲任達華出院了。（圖／CFP）

▲任達華在廣州遭捅受傷。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

根據香港媒體《東網on.cc》報導，任達華現身香港「萬希泉x《小Q》視障人士愛心場」宣傳活動，這也是他在傷後首度在香港亮相，這次身邊只帶了2名保鑣，對比早前在傷後回到廣州出席活動時，帶著數十名保鑣的「盛況」，這次低調了不少，對此他笑言，因為身在香港，加上現場還有多名記者「陪伴」，因此並沒有特別加強保安措施。

▲安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（圖／達志影像）

▲得知任達華受傷後，安潔莉娜裘莉特別傳訊問候。（圖／達志影像）

隨後任達華也透露，在受傷休養這段期間，自己變胖了反而是女兒、老婆為了照顧他變瘦了，此外他也收到了不少粉絲好友的祝福，連遠在法國的影迷也特別傳訊關心，過去曾一起合作拍攝《古墓奇兵》的女神，安潔莉娜裘莉也有特別傳訊息問候，對此他坦言非常開心：「她是我的女神，我也有回覆（她）說謝謝關心，我還要謝謝醫護人員和楊受成老闆的幫忙。」

▲任達華、裘莉。（圖／《古墓奇兵》劇照）

▲任達華、裘莉曾合作拍電影。（圖／《古墓奇兵》劇照）

任達華目前傷勢尚未完全恢復，必須持續覆診至少半年到9個月，而右手的護套還要戴8周，目前除了宣傳新電影，尚未有新的工作計劃，養傷之餘希望可以多陪陪家人。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

馮紹峰被爆「和趙麗穎已離婚」　發聲反擊了：惡意編造！

馮紹峰被爆「和趙麗穎已離婚」　發聲反擊了：惡意編造！

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

馮紹峰被爆「和趙麗穎已離婚」　發聲反擊了：惡意編造！

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

任達華受傷, 任達華, 安潔莉娜裘莉, Angelina Jolie

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊丞琳PO長腿美照…秒被抓包「P到牆歪掉」！　超耿直回答笑翻粉絲
  2. 徐凱希玩狼人殺被罵爆！她遊戲贏了...反遭網留言「心機女」：還說我是X子
  3. 台灣單親孩牽他手⋯港星錢小豪秒泛淚：召喚我，就會來
  4. 「地獄主廚」戈登拉姆齊小兒子才4個月　神複製老爸「眉頭深鎖」招牌臭臉
  5. 10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　
  6. 受傷後「好萊塢巨星」傳訊問候　任達華爽翻：她是我女神！
  7. 「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望
  8. 茵芙穿婚紗辣爆！胸前開大V「深溝全看光」　粉絲羞到不敢直視：超兇
  9. 別人家的老公不讓我失望！　「星爵」約會幫開車門⋯路邊甜吻老婆凱薩琳
  10. 迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366