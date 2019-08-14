記者傅家妤／綜合報導

港星任達華7月在廣東出席活動，未料被一名男子持刀刺傷腹部、右手，不過如今他已經恢復了不少，近日也已經開始復工，他14日出席慈善活動時透露，自己在受傷這段時間，不僅老婆小孩全程陪伴、照顧，也收到許多好友、粉絲的慰問，連女神安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）也有傳訊息問候，讓他開心不已。

▲任達華在廣州遭捅受傷。（圖／CFP）

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根據香港媒體《東網on.cc》報導，任達華現身香港「萬希泉x《小Q》視障人士愛心場」宣傳活動，這也是他在傷後首度在香港亮相，這次身邊只帶了2名保鑣，對比早前在傷後回到廣州出席活動時，帶著數十名保鑣的「盛況」，這次低調了不少，對此他笑言，因為身在香港，加上現場還有多名記者「陪伴」，因此並沒有特別加強保安措施。

▲得知任達華受傷後，安潔莉娜裘莉特別傳訊問候。（圖／達志影像）

隨後任達華也透露，在受傷休養這段期間，自己變胖了反而是女兒、老婆為了照顧他變瘦了，此外他也收到了不少粉絲好友的祝福，連遠在法國的影迷也特別傳訊關心，過去曾一起合作拍攝《古墓奇兵》的女神，安潔莉娜裘莉也有特別傳訊息問候，對此他坦言非常開心：「她是我的女神，我也有回覆（她）說謝謝關心，我還要謝謝醫護人員和楊受成老闆的幫忙。」

▲任達華、裘莉曾合作拍電影。（圖／《古墓奇兵》劇照）

任達華目前傷勢尚未完全恢復，必須持續覆診至少半年到9個月，而右手的護套還要戴8周，目前除了宣傳新電影，尚未有新的工作計劃，養傷之餘希望可以多陪陪家人。

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