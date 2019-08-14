別人家的老公不讓我失望！　「星爵」約會幫開車門⋯路邊甜吻老婆凱薩琳

記者蕭采薇／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）6月在美國加州結婚。星爵對小11歲的太太疼愛有加，日前更被捕捉到在街邊放閃擁吻的照片。

▲「星爵」克里斯普拉特與太太凱薩琳史瓦辛格路邊親吻。（圖／CFP）

星爵13日和太太凱薩琳來了場晚餐約會，他不但貼心的為妻子開車門，等車時夫妻倆更直接在路邊擁吻，滿溢新婚燕爾的甜蜜。雖然星爵和凱薩琳結婚時非常低調，但侍候他在InstagramPO出兩人在婚禮上的合照，只見畫面中，他牽著身穿白紗的妻子手，小倆口甜蜜地相視而笑，畫面浪漫又感人。

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▲「星爵」克里斯普拉特替太太凱薩琳開車門。（圖／CFP）



凱薩琳並不是「星爵」的第一任妻子，2017年克里斯普拉特與演員前妻安娜法瑞絲（Anna Faris）離婚，兩人育有一個6歲兒子傑克普瑞特（Jack Prat）。安娜法瑞絲曾透露，在星爵與凱薩琳求婚前有向她「知會過」，即使分開後兩人不但是好友，更保有對彼此的尊重，成為好萊塢佳話。

▲「星爵」克里斯普拉特與太太凱薩琳享受浪漫晚餐約會。（圖／CFP）

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