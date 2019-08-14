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「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

記者吳睿慈／綜合報導

香港示威持續升溫，不少大陸藝人表態轉發「護旗手」文章，不只台灣粉絲相當關心，南韓也開始在關注相關議題，14日晚間，Naver娛樂新聞前5名就有3則新聞以斗大的標題報導「護旗手」相關新聞，值得一提的是，韓網風向多數支持香港，下方留言罵翻，對於轉發文章的大陸藝人感到很失望。

▲張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：你們更丟臉！（圖／翻攝自微博、IG、Naver）

▲▼張藝興、程瀟、周潔瓊等人發文支持「我支持香港警察」。（圖／翻攝自微博）

▲張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：你們更丟臉！（圖／翻攝自微博、IG、Naver）

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▲張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：你們更丟臉！（圖／翻攝自微博、IG、Naver）

大陸藝人張藝興、程瀟、徐明浩、周潔瓊發文支持「我支持香港警察，你們可以打我了」，台灣長大的賴冠霖、香港長大的王嘉爾也都轉發「護旗手」文章，表態自己的立場，引起正反評論。

▲▲▼▲張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：你們更丟臉！（圖／截自Naver）

▲韓媒晚間娛樂新聞，前5名有3則都是藝人表態的相關報導。（圖／截自Naver）

南韓媒體14日也跟進報導，包含《日間體育》、《heraldcorp》、《sportschosun》等媒體，但下方留言一面倒向支持香港，南韓網友紛紛表態「我支持香港人」、「為他們的民主應援」，也有人點名賴冠霖與王嘉爾「別的人就算，你們到底是為何」，還有人表達立場「你們更丟臉」、「對你們很失望」，其中也有人認為「應該是為了活下去沒辦法」。

▲▲▼▲張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：你們更丟臉！（圖／截自Naver）

▲▼韓網評論一面倒，有人留言「你們更丟臉」、「洗腦教育好可怕」、「應該是為了活下去沒辦法」。（圖／截自naver）

▲張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：你們更丟臉！（圖／翻攝自微博、IG、Naver）

對此，微博看見賴冠霖與王嘉爾表態轉發護旗手文章，風向則是一面倒稱讚「王嘉爾，你沒有錯」、「我們都是護旗手」、「三觀很正的孩子」、「果然沒有愛錯人」。

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