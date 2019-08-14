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10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

記者阮巧雯／綜合報導

59歲羅霈穎（羅妹妹）有「東區一姐」稱號，說話犀利潑辣，雖然年過半百身材依舊保養得宜，擁有一雙少女般纖細長腿。她非常享受生活，時常出國旅遊，近期在節目上分享，坐頭等艙點了餐，但送來的東西差很大，而座艙長處理方式更是讓她氣炸。

▲▼羅霈穎。（圖／翻攝自臉書／羅霈穎）

▲羅霈穎59歲身材依然保養得宜。（圖／翻攝自臉書／羅霈穎）

▲▼羅霈穎飛機餐被送錯，座艙長拿香檳陪罪，她怒罵我只得像酒家女嗎。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

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▲▼羅霈穎點了烏參，但送來卻是整碗蘑菇。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲▼羅霈穎飛機餐被送錯，座艙長拿香檳陪罪，她怒罵我只得像酒家女嗎。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

羅霈穎分享之前點飛機餐時，和空服員點了一份烏參，但送來時卻只見蘑菇，她問空服員為什麼沒有烏參，空服員就指了指碗內一坨黑的冬菇，表示在這裡。羅霈穎看了大怒，說道：「我聽過指鹿為馬的，從來沒聽過指菇為參的！」要求座艙長來處理，座艙長抱歉表示，因羅霈穎坐在頭等艙最後一個位置，因此分到她時，已經沒有了。

▲▼羅霈穎飛機餐被送錯，座艙長拿香檳陪罪，她怒罵我只得像酒家女嗎。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲▼座艙長拿香檳陪罪，氣得羅霈穎怒罵我長得像酒家女嗎。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲▼羅霈穎飛機餐被送錯，座艙長拿香檳陪罪，她怒罵我只得像酒家女嗎。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

但更讓羅霈穎傻眼的是，座艙長道歉完馬上拿了兩瓶香檳陪罪，羅霈穎表示不喝酒，憤怒說道：「我長得很像酒家女嗎？」認為花了10幾萬台幣坐頭等艙，居然還受到這種服務，覺得很傻眼。

▲▼羅霈穎飛機餐被送錯，座艙長拿香檳陪罪，她怒罵我只得像酒家女嗎。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲▼羅霈穎認為花了十幾萬坐頭等艙，不應該受到這種對待。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲▼羅霈穎飛機餐被送錯，座艙長拿香檳陪罪，她怒罵我只得像酒家女嗎。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

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