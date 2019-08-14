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《下半場》試片全場爆哭！「迷妹不懂籃球也哭了」狂推：記得帶衛生紙

記者洪文／台北報導
 
《下半場》14日在西門國賓大戲院舉辦試片會，導演張榮吉率領全體20位演員向全場淚灑影廳的觀眾致謝。由於影片中除了真摯感人的兄弟情，以及汗水、淚水交織的情節之外，同時還可以看到充滿青春荷爾蒙的演員們在球場上奔跑拼搏的陽剛氣息，甚至有觀眾認為導演張榮吉是國片少見能把籃球運動拍成動作片的導演。

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供，以下同）

《ETtoday》訪問看完《下半場》試片的觀眾，一位20歲出頭的女粉絲表示：「原本看不懂籃球，沒想到看到哭了，終於理解大家為什麼喜歡籃球了！」另一位女觀眾看完愛上朱軒洋，「記得一定要帶衛生紙進戲院，擦眼淚和接口水！」，還有一位男性觀眾也坦承哭了，「看完好像回到年輕的時候，太熱血了！」

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▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）
  
除了籃球動作場面深具臨場感之外，《下半場》經過7年的劇本籌備、2年深入的田野調查，海選出來的年輕演員們更經歷長達半年的魔鬼訓練，最後加上去年2個月的酷暑拍攝期，這些辛苦的點點滴滴，終於讓觀眾從大銀幕上看到漂亮的成果。 

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 
《下半場》男主角之一范少勳在片中飾演聽障球員姜秀宇，拍攝期間他必須戴著助聽器，甚至還置入讓耳朵隔絕聲音的黏土，讓他得以感受到聽不到聲音或是被助聽器高頻刺耳聲音的影響。他自承：「因為戴上助聽器還因此引人側目，讓我完全體現了片中主角自卑上身的心境。」但也因為導演張榮吉連如此枝微末節的小眉角都不放過，才能夠讓《下半場》如此感動人心，讓觀眾哭了許多次。 

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 
電影《下半場》故事講述一對兄弟因為母親早逝，父親為生活打拼只好將兩兄弟寄宿在叔叔家，他們熱愛籃球希望有朝一日能夠站上HBL球場。雖然相依為命，但是為了追逐夢想卻要做出不同的選擇，原本總是在球場上相互支持的最佳搭檔，最後卻成為彼此最強勁的對手。

《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，華納兄弟發行，將於8月23日上映。 

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下半場, 朱軒洋, 范少勳

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