ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭碧婷妹罕見曝光！　神Copy「白肌大眼」遺傳爸混血基因

記者傅家妤／綜合報導

女星郭碧婷與香港星二代向佐在交往3個月後，隨即接受對方求婚，即將嫁為人妻，雖然兩人交往的時間不長，但感情非常好，近來還一起參加多檔情感類真人秀，在節目中男方還特別到她的家拜訪，一起吃飯，而郭碧婷妹妹的模樣也在節目中曝光，意外在網路上掀起不少熱議。

▲郭碧婷。（圖／翻攝自微博／向太、芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

▲向佐與郭碧婷的家人一起吃飯。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

請繼續往下閱讀...

郭碧婷與向佐參加《女兒們的戀愛2》，節目組近日釋出多段預告片，向佐與郭碧婷在節目中提及，目前正在為結婚做準備，也非常期待未來有自己的小孩，組一個自己的小家庭，預告片中向佐也特別來到台灣拜訪，與郭碧婷的家人一起吃飯，接受「準女婿考驗」。

▲郭碧婷。（圖／翻攝自微博／向太、芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

▲郭碧婷妹妹模樣曝光。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

剛入座，向佐隨即就被郭碧婷的妹妹拷問，要他說出「郭碧婷愛吃的10道菜」，沒想到他只說對了2樣，最後靠著未婚妻幫忙圓場才成功過關。預告片播出後，不少網友都注意到郭碧婷的妹妹的顏值也不輸姐姐，姐妹倆的眼睛已樣都非常大，雖然鼻子並沒有像郭碧婷般高挺，但身材、氣質也完全不輸姐姐。

▲郭碧婷。（圖／翻攝自微博／向太、芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

▲郭碧婷妹妹模樣過去也曾曝光過。（圖／翻攝自微博／向太）

事實上，郭碧婷的兩個妹妹先前就曾在她求婚照中曝光過，兩人比郭碧婷矮了一點，但姐妹三人都遺傳了混血爸爸的基因，擁有一雙深邃大眼，4人站在一起畫面非常好看。

推薦閱讀

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

馮紹峰被爆「和趙麗穎已離婚」　發聲反擊了：惡意編造！

馮紹峰被爆「和趙麗穎已離婚」　發聲反擊了：惡意編造！

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

馮紹峰被爆「和趙麗穎已離婚」　發聲反擊了：惡意編造！

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭碧婷, 向佐, 我家小兩口, 女兒們的戀愛2

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 別人家的老公不讓我失望！　「星爵」約會幫開車門⋯路邊甜吻老婆凱薩琳
  2. 迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉
  3. 陳喬恩「6年沒談戀愛」親揭真相！鬆口認：想試著進入一段感情
  4. 張景嵐辣穿超短褲　驚見膝蓋「冒人臉」…眼睛鼻子超清楚！
  5. 《下半場》試片全場爆哭！「迷妹不懂籃球也哭了」狂推：記得帶衛生紙
  6. 男星非洲慘被蜜蜂蜇　驚見血淋淋場面：她割開下唇塞一個盤子
  7. 郭碧婷妹罕見曝光！　神Copy「白肌大眼」遺傳爸混血基因
  8. 利晴天加入轉發「支持香港警察」　IG開炮：理智都去哪了？
  9. 麥莉、雷神弟「根本沒交離婚協議書」　知情人士爆還愛對方：有機會復合
  10. 老狗隔街走來⋯下秒在4名研究生面前「氣絕死去」　道士解密：絕非偶然

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366