郭碧婷妹罕見曝光！　神Copy「白肌大眼」遺傳爸混血基因

記者傅家妤／綜合報導

女星郭碧婷與香港星二代向佐在交往3個月後，隨即接受對方求婚，即將嫁為人妻，雖然兩人交往的時間不長，但感情非常好，近來還一起參加多檔情感類真人秀，在節目中男方還特別到她的家拜訪，一起吃飯，而郭碧婷妹妹的模樣也在節目中曝光，意外在網路上掀起不少熱議。

▲向佐與郭碧婷的家人一起吃飯。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

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郭碧婷與向佐參加《女兒們的戀愛2》，節目組近日釋出多段預告片，向佐與郭碧婷在節目中提及，目前正在為結婚做準備，也非常期待未來有自己的小孩，組一個自己的小家庭，預告片中向佐也特別來到台灣拜訪，與郭碧婷的家人一起吃飯，接受「準女婿考驗」。

▲郭碧婷妹妹模樣曝光。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

剛入座，向佐隨即就被郭碧婷的妹妹拷問，要他說出「郭碧婷愛吃的10道菜」，沒想到他只說對了2樣，最後靠著未婚妻幫忙圓場才成功過關。預告片播出後，不少網友都注意到郭碧婷的妹妹的顏值也不輸姐姐，姐妹倆的眼睛已樣都非常大，雖然鼻子並沒有像郭碧婷般高挺，但身材、氣質也完全不輸姐姐。

▲郭碧婷妹妹的模樣過去也曾曝光過。（圖／翻攝自微博／向太）

事實上，郭碧婷的兩個妹妹先前就曾在她求婚照中曝光過，兩人比郭碧婷矮了一點，但姐妹三人都遺傳了混血爸爸的基因，擁有一雙深邃大眼，4人站在一起畫面非常好看。