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4名研究生沿途「撿屍」　《少年問道》徒步修道15天656公里

記者洪文／台北報導

大陸紀錄片《少年問道》描述4名修道青年效法「全真邱祖」慈悲大愛，以乞行方式、自北京白雲觀走到山東棲霞太虛宮，徒步行走15天的問道之旅。特別的是，現為中國道教學院研究生的4名青年道士李寧、王理一、任崇誠及姚上硯，竟在片中一路「撿屍」行善修道，長達656.7公里路途中「撿屍」十多具貓、狗及鳥類屍體，除將之安葬，並為祂們誦經超渡、祈福投胎轉世。青年道士李寧表示，行腳路遇祂們絕非偶然，「這是善緣，絕對要幫」。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

道教深信「三分修持，七分感應」，意思是學道之人若有三分修持，神必給予七分感應，使之修道圓滿。影片《少年問道》在拍攝時就發生許多感應，其中尤以眾生相託來生最是不可思議。片中4人行經山東濱州市，正在街上乞行時，一隻老狗竟自隔街走來，選在他們面前氣絕死去。

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▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

看到老狗氣絕死去之後，李寧秒懂這是託付，但由於狗屍太重，他於是拾起枯枝，恭敬地像以雪橇般載行，將屍體運至一旁雪地，卻赫然看見一個疑似祂自掘的土坑，大小正好葬身。4人於是將祂安葬，並誦經超渡，祈福祂快快投胎轉世，得以繼續修行。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

出身北京電影學院的女導演朱昱，在拍攝《少年問道》這趟600公里的問道之旅，也與4名修道青年一同乞行，展現驚人毅力。該片不傳道、僅藉影像示道，篤信道教的朱昱感慨表示，連動物都知道「修人才能修仙」，萬靈有幸才得為人，我們更要懂得珍惜生命。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

除了老狗託付後事外，《少年問道》一行人走到山東東營時，竟也陸續遇飛鳥落下而亡。李寧認為「動物自知有時」，會在機緣到來時死去，他們於是就這樣沿路「撿屍」，一路行善修道走到山東棲霞太虛宮朝聖。

李寧回憶這趟問道之旅，最讓他印象深刻的是，有次行經山東黃驊港口，赫然看見一隻貓閉著眼「端坐」在牆角，已經往生的祂，竟是以打坐方式在路邊等待，讓他們十分感慨，更覺得生而為人、修道要及時。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

《少年問道》劇組今年一月嚴冬自北京出發，一路經由天津、滄州、濱州、維坊、萊州、青島、煙台，歷時15天終於抵達山東棲霞，片中4名中國道教學院研究生均身著道服，以徒步、乞行方式進行，成功完成這趟656.7公里的尋師訪道之旅。

《少年問道》題材特殊，已報名角逐今年金馬獎，導演朱昱並期待有機會來台，與台灣電影界及道教界進行交流。

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