李棟旭裡面沒穿！一片蒼白皮膚+六塊腹肌⋯粉絲看傻：瘋了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李棟旭長相帥氣冷峻，他2019年擔下節目《PRODUCE X 101》國民代表一職，不僅把自己的畢生經驗教導給將每位練習生，更把學生視如己出，使得他好感度爆發。他近來接下新劇《他人即地獄》回歸，雜誌《NYLON Korea》公開9月封面照，難得露出精實的身材，但他皮膚過於蒼白，令許多網友冒出正反不一的評論，有人認為美得像吸血鬼，也有人認為太瘦不好看。

▲李棟旭裡面沒穿，看起來瘦弱皮膚一片蒼白，但有結實六塊腹肌。（圖／翻攝自《NYLON Korea》）



李棟旭為雜誌《NYLON Korea》拍攝畫報，14日公開3種封面，他穿著鮮紅色的針織外套，襯托出原本就很白皙的皮膚，顯得更像是一片蒼白，不過，他的身材雖偏瘦，但六塊腹肌清晰可見，搭配長捲髮的髮型，彷彿吸血鬼美男，精緻的畫報得令大批粉絲看傻。

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▲▼李棟旭近來為新劇把頭發留長。（圖／翻攝自《NYLON Korea》）



事實上，李棟旭天生麗質，除了肌膚本就如霜似雪，嘴唇粉嫩的唇色也是零加工過，他曾多次在鏡頭面前自清「沒有擦任何唇膏」，證明自己天生就有著優越的膚質基因。而他接下戲劇《他人即地獄》飾演一名牙醫，挑戰驚悚黑暗的題材，也令觀眾相當期待。該劇將在愛奇藝台灣站上架播岀。