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張景嵐辣穿超短褲　驚見膝蓋「冒人臉」…眼睛鼻子超清楚！

記者阮巧雯／綜合報導

宅男女神張景嵐模特兒出身，擁有天使臉孔和火辣身材，近年轉戰戲劇圈，獲得好成績。她雖然身為女神，但絲毫沒有偶像包袱，常常上傳搞笑照片，近日分享在賽車場拍的照片，身穿超短褲辣秀白皙美腿，事後卻自己放大膝蓋，驚見明顯人臉。

▲▼張景嵐膝蓋驚見人臉。（圖／翻攝自IG／changchinlan）

▲張景嵐模特兒出身，近年轉戰影劇圈，獲得不少好成績。（圖／翻攝自IG／changchinlan）

照片中，張景嵐頭戴賽車安全帽，身穿桃紅色短版上衣，超迷你短褲露出白嫩逆天長腿，雙手比心擺出俏皮姿勢。雖然精緻臉蛋被全罩式安全帽包得密不透風，依然讓粉絲大讚：「就算戴著安全帽還是超正！」平常熱愛車的玖壹壹成員春風也留言：「我下次載妳啦。」

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▲▼張景嵐膝蓋驚見人臉。（圖／翻攝自IG／changchinlan）

▲張景嵐俏皮穿搭，大受粉絲好評。（圖／翻攝自IG／changchinlan）

大受好評的照片，張景嵐古靈精怪的個性還是忍不住想搞怪，事後在限時動態PO文，第一張寫著「膝蓋退化」，下一張緊接看到放大照，還自行圈出膝蓋，寫道：「就會出現人臉，我哭。」仔細一看，真的有張人臉，五官清晰可見！但網友們依然把目光放在白皙美腿上。

▲▼張景嵐膝蓋冒人臉。（圖／翻攝自IG／changchinlan）

▲▼張景嵐幽默寫道：「膝蓋退化，就會出現人臉。」（圖／翻攝自IG／changchinlan）

▲▼張景嵐膝蓋驚見人臉。（圖／翻攝自IG／changchinlan）

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