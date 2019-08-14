利晴天加入轉發「支持香港警察」　IG開炮：理智都去哪了？

記者李湘文／綜合報導

藝人利晴天以模特兒身分出道，近年除了接演台灣偶像劇，也飛往大陸拍攝《鳳求凰》、《奈何BOSS要娶我2》等戲。對於近日香港警察、民眾紛爭，利晴天14日加入表態行列，在Instagram、微博都轉發「我支持香港警察」，一PO文立刻引起粉絲熱議。

▲利晴天。（圖／翻攝自利晴天Instagram）

大陸《環球時報》記者付國豪13日在香港機場被示威群眾打傷，當時說出一句「我挺香港警察，你們可以打我了」，成為微博14日熱搜話題，也被許多藝人轉發。到目前為止，大陸明星幾乎總動員，香港長大的《春春有你》選手丁飛俊、台灣長大的賴冠霖也都加入聲援。

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▲賴冠霖發文「我也支持香港警察」。（圖／翻攝自微博／賴冠霖_Edward）

利晴天14日也先後在微博、Instagram表態，先是轉發大陸《人民日報》的發文，聲援對方立場「What a Shame for Hong Kong！向一切犯罪行為說不，向一切暴力分子說不」；接著也在Instagram轉發「我挺香港警察，你們可以打我了」圖片，並寫下：「理智都去哪兒了？」

▲利晴天在微博、Instagram轉發「支持香港警察」。（圖／翻攝自利晴天微博、Instagram）

對於利晴天表態一事，微博網友多半表示力挺，稱讚「真的有種，INS也發了，絕對不是為了賺錢，表裡如一」、「作為一個台灣青年人，你真的超正」。但Instagram上不少網友則斥責「直接退追」、「身為香港人，想問你有認真了解過發生什麼事了嗎」，一篇發文引起兩方爭議。