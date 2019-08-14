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劉德華、鄭秀文相識20年《花椒之味》9度合作　網：最佳銀幕情侶

記者洪文／台北報導

劉德華、鄭秀文相識20年，過去在《孤男寡女》、《瘦身男女》、《無間道》、《盲探》等片演出CP深植人心，如今在《花椒之味》第9度合作。兩人不需多加採排，在鏡頭前就充滿化學作用，成為電影中讓影迷期待的畫面。

▲▼劉德華、鄭秀文《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）

▲劉德華、鄭秀文《花椒之味》劇照。（圖／華映提供，以下同）
  
《花椒之味》劇本當中，鄭秀文的角色有個前男友，戲份不重卻有絕對的關鍵。劇組邀請與她最有默契的劉德華演出，當時他身體才復原不久，被劇本當中的溫情所感動，同時為了支持鄭秀文主演的電影，決定安排時間演出。

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▲▼劉德華、鄭秀文《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）

劉德華、鄭秀文在《花椒之味》演出曾經論及婚嫁的分手情侶，至今仍維持著友誼，一段兩人爭辨著「可以」結婚還是「想」結婚的問題，以簡單的對話和劇情，卻表達出男女思想大不同的狀況，相當吸睛。

▲▼劉德華、鄭秀文《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）
 
其實劉德華、鄭秀文在《花椒之味》的關係，由情人變成朋友，似乎又再轉向復合，然而這種微妙的感情關係演出，對他們而言是駕輕就熟。兩人在現場默契滿滿，拿起劇本稍稍對過台詞，一開機便能以最完美的自然狀態演出，再度呈現超強CP感，連導演和在場工作人員都讚嘆，兩人一合作便是化學作用十足，讓戲味滿溢。

▲▼劉德華、鄭秀文《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）
 
另一位《花椒之味》客串演員任賢齊，同樣與鄭秀文合作多次。兩人在《花椒之味》演出有點曖昧的戲碼，也同樣默契十足，讓電影更加精彩。

《花椒之味》集合鄭秀文、賴雅妍以及大陸潛力新人李曉峰演出同父異母三姊妹，由金馬名導許鞍華監製，香港新銳女導演麥曦茵編劇執導，劉德華友情客串。

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花椒之味, 鄭秀文, 劉德華

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