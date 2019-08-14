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棒棒堂小煜爆「同居25歲廣告女星」　新歡身分曝光！

圖文／鏡週刊

棒棒堂男孩小煜掰了舊愛張景嵐半年多，如今終於傳出新戀情，遭時報周刊拍到與今年25歲的廣告正妹鍾采軒Emily展開同居生活。據了解，兩人是朋友聚會認識，女生是小網紅，身邊有不少藝人朋友，據女方表示小煜跟她是以結婚為前提交往。

據了解，鍾采軒Emily就讀文化大學廣告系，曾參加過多支電視廣告演出，包括和天王羅志祥合作麥當勞廣告，也曾在台灣大哥大廣告裡，演出嬌羞被璧咚的女孩，她充滿鄰家女孩的甜美感，具備獨特的親和力。

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鍾采軒參與過MV與微電影的演出。（摘自鍾采軒臉書）

▲鍾采軒參與過MV與微電影的演出。（圖／翻攝自鍾采軒臉書）

鍾采軒在Twitch上會開設自己的直播頻道也參加戲劇演出，包括《浮士德遊戲2：進化》、《浪花嬌娃之怒海神拳》 等，就連IKEA的廣告「約會的二三事，吵架篇」也能看到鍾采軒的身影。身高161公分的她，不僅止於廣告，也擔任平面模特兒，對於喜歡的男生對象，她說：「為我挺身而出的瞬間，最讓我有心動的感覺。」可見小煜博得女方芳心，就是讓她看到他MAN的一面。

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關鍵字

鏡週刊, 小煜, 楊奇煜, 鍾采軒

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