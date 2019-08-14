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衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

記者林映妤／台北報導

華裔導演甘邁（Mike Gan）首次自編自導的驚悚喜劇《深夜加油站遇見抓狂衰事》找來飢餓遊戲男主角喬許哈契遜（Josh Hutcherson）和澳洲甜姐兒蒂達柯漢哈維（Tilda Cobham-Hervey）同台飆戲，「衰搶匪」跟「肖查某」的腦力激盪讓觀眾拍手叫好！

▲▼《深夜加油站遇見抓狂衰事》喬許哈契遜（Josh Hutcherson）、蒂達柯漢哈維（Tilda Cobham-Hervey）。（圖／本萃電影提供）

▲▼《深夜加油站遇見抓狂衰事》喬許哈契遜、蒂達柯漢哈維。（圖／本萃電影提供）

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▲▼《深夜加油站遇見抓狂衰事》喬許哈契遜（Josh Hutcherson）、蒂達柯漢哈維（Tilda Cobham-Hervey）。（圖／本萃電影提供）

《深夜加油站》不同於過往好萊塢喜劇的路線，導演甘邁刻意使劇情發展離奇、不像一般電影一樣容易猜測，也帶著些許驚悚獵奇的元素。甘邁認為，電影中那些黑暗、荒謬的元素其實都是真實人性的某一面，希望觀眾可以透過電影發掘自己未知的心理層面而感到驚艷。

男主角喬許也表示自己相當欣賞導演獨樹一格的想法，從中獲得很多啟發，「拍攝期間我也用了另一個角度去思考這個角色跟劇本，最有趣的是我好像真的變成了比利，在那種情況下真的會有像劇本裡那樣的反應和行為。」

除了華裔導演甘邁，另外參與這部電影的亞裔人員還有近年來好萊塢炙手可熱的新興演員岑勇康（Harry Shum Jr.）及新加坡裔攝影師龔喬恩。

岑勇康近年來是好萊塢炙手可熱的新興演員，舞者出身的他曾在街舞電影《舞力全開2》、《舞力全開3D》大展舞技，最為人所知的作品便是《歡樂合唱團》中的「Mike Chang 」，也演過電影《臥虎藏龍：青冥寶劍》、《瘋狂亞洲富豪》與影集《闇影獵人》。

《深夜加油站遇見抓狂衰事》8月23日上映。

▲▼《深夜加油站遇見抓狂衰事》喬許哈契遜（Josh Hutcherson）、蒂達柯漢哈維（Tilda Cobham-Hervey）。（圖／本萃電影提供）

▲《深夜加油站遇見抓狂衰事》劇情超ㄎㄧㄤ。（圖／本萃電影提供）

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