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魔鏡和七個小矮人都是真的！　白雪公主「原型曝光」晚年超淒慘

記者蕭采薇／綜合報導

大家都耳熟能詳的童話故事《白雪公主》，雖然出自格林兄弟之手，但事實上真有其人。被視為是白雪公主原型人物，是一名19世紀生活在德國巴伐利亞地區的貴族少女—瑪莉亞·蘇菲亞·馮·艾爾塔爾（Maria Sophia von Erthal）。不過她的一生，卻沒有過著幸福快樂的日子。

▲▼《白雪公主》魔鏡、小矮人。（圖／劇照）

▲《白雪公主》魔鏡與七個小矮人出自「格林童話」，也成為迪士尼第一部動畫長片。（圖／劇照）

瑪莉亞是一名18世紀末期，住在德國巴伐利亞地區「洛爾」（Lohr）一座城堡中的貴族少女。在史料紀錄中，她被形容為「非常惹人憐愛」，也常常幫助窮苦的人。不過在母親過世後，瑪莉亞的父親與另一名女伯爵再婚，後母不僅個性囂張跋扈，更偏愛自己的小孩，經常欺負瑪莉亞。

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▲▼《白雪公主》原型，是18世紀的德國貴族少女—瑪莉亞·蘇菲亞·馮·艾爾塔爾（Maria Sophia von Erthal）。（圖／翻攝自網路、劇照）

▲「白雪公主」原型瑪莉亞。（圖／翻攝自網路）

當然，單單就「後母」一項，不足以證明瑪莉亞就是「白雪公主」的原型。由於當地盛產玻璃，瑪莉亞的父親就曾經送給繼母一面高1.6公尺、相當華麗的鏡子，而這也被視為是《白雪公主》故事中，關鍵的「魔鏡」原型。另外在洛爾附近有座礦坑，礦工一般身材較為矮小，也極可能是「七個小矮人」的原型。

▲▼《白雪公主》魔鏡、小矮人。（圖／劇照）

▲《白雪公主》的後母擁有一面魔鏡。（圖／劇照）

不過瑪莉亞最後，並沒有過著幸福快樂的日子。她終身未婚嫁，後來更因疾病失去視力，在1796年，享年71歲。她在洛爾居住過的城堡，如今成為博物館，「魔鏡」就是其中的展示品。而瑪莉亞的墓碑原本保存在德國一座教堂，教堂在1804年被拆除後，墓碑一度不知去向，直到後來在巴伐利亞被找到，如今也保留在博物館中。

▲▼《白雪公主》原型，是18世紀的德國貴族少女—瑪莉亞·蘇菲亞·馮·艾爾塔爾（Maria Sophia von Erthal）。（圖／翻攝自網路、劇照）

▲《白雪公主》是家喻戶曉的童話故事。（圖／劇照）

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