小禎狂讚爸媽同框「模範離婚夫妻」　李進良缺席父親節...她尷尬曝關係

記者林彥君／台北報導

胡盈禎（小禎）今（14日）出席OZEN真空破壁調理機記者會，談到因為媽媽「秀秀」生日，加上要慶祝父親節，所以在4日提前慶祝，邀請媽媽和爸爸胡瓜聚餐，她則負責埋單。胡瓜和秀秀在2001年離婚後仍是朋友，小禎說：「模範離婚夫妻！」至於李進良有沒有出席聚會？小禎笑說：「沒有，我們還不是模範，這樣開心了吧！」

▲小禎出席記者會當活動大使。（圖／OZEN提供）

小禎說爸媽互動就像朋友，值得一提的是，在爸媽離婚前，媽媽買了一個懷錶始終沒有送出去，就在當天送出了，「我媽突然拿出一個禮物，懷錶保存的很好，還很新，那是在秀場時期買的，兩人分開後，媽媽把懷錶帶走，想到我爸喜歡，所以在今年把禮物送出去，很感人，他們有屬於自己的回憶。」

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▲小禎出席活動。（圖／OZEN提供）

她過去因罹患多囊性卵巢症候群，導致身材逐漸豐腴，當初她沒發現有症狀，是在一次節目中寶媽覺得她身體浮腫，建議她做全身健康檢查才發現，「我的卵巢上長了一些水泡，必須手術把水泡刺破，手術完要努力運動才會瘦下來，病因是男性賀爾蒙失調，腹部發胖、毛髮會變多，體重維持讓賀爾蒙正常就不會發病。」

小禎在成功減重後，代言也跟著變多，瘦身前代言面膜，在減重後因健身的健康形象接下10個代言。近期小禎的肖像遭到冒用，導致粉絲買完壓力褲、壓力鍋、假睫毛後才驚覺上當，她已經向網路警察報案，不過因為對方是人頭是空頭帳號，所以無從查起。

