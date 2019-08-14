獨／謝忻阿翔復出有望！ 民視認了《大集合》3主持人確定報名金鐘獎

記者蕭雅玲／台北報導

金鐘54即將在8月28日公布入圍名單，民視《綜藝大集合》去年風光拿下綜藝節目主持人獎，當時胡瓜帶著謝忻與阿翔一起上台領獎，謝忻還哭花臉致詞，入圍名單公布在即，謝忻與阿翔卻在6月12日爆出不倫戀，演藝事業全面停工，民視肯定兩人工作上表現不影響報名：「的確有報名綜藝節目以及綜藝節目主持人獎。」

▲胡瓜、謝忻與阿翔奪下金鐘53綜藝節目主持人獎。（圖／攝影中心攝）

《大集合》播出至今18年，在全台鄉鎮走透透，團隊親民的主持風格深受長輩的喜愛，謝忻與阿翔爆出不倫戀後，也全面停擺演藝工作，被問到是否回歸團隊？電視台不把話說死表示：「不會讓他們同台，但會尊重製作的大藝娛樂做法。」據了解，只要是在4月3日前播出的節目，都可在5月3日前報名金鐘，而謝忻與阿翔不倫戀是在六月中才爆出，並不影響他們報名金鐘的資格。

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▲胡瓜、謝忻與阿翔確定報名金鐘54綜藝節目主持人獎。（圖／攝影中心攝）

謝忻與阿翔確定《大集合》有報名綜藝節目主持人獎外，謝忻與庹宗康主持的《旅行應援團》雖已於去年底收攤，但所屬的衛視中文台也證實「電視台有幫謝忻報名生活風格主持人獎」；而阿翔除了與浩子《綜藝新時代》也確定有報名益智及實境節目節目主持人獎，所主持的另外一個《國光幫幫忙》依往年報名來看應也有報名「生活風格主持人獎」。

目前處於全面停工的兩人，謝忻雖已確定會在8月24日「復出」主持公益活動外，阿翔則還處於「休息」狀態，究竟何時可全面復工，經紀公司與電視台都尚未透露，至於是否出席金鐘頒獎典禮可能性，一切得等入圍名單公布後才知曉。