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《爸爸》星二代隔6年同框！　天天「遺傳爸名模基因」根本男神

記者傅家妤／綜合報導

星二代天天（張悅軒）是大陸男星張亮的兒子，2013年因為跟著爸爸參加《爸爸去哪兒》，直到現在一舉一動仍備受粉絲關注，近日他與當年一起錄製節目的小玩伴之一，Angela（王詩齡）相聚，還拍下了合照，事隔多年再度同框，兩人都長大了不少，也意外在網路上掀起一陣熱議。

▲天天、Angela。（圖／翻攝自微博／張悅軒、張亮、李湘）

▲天天、Angela過去曾一起參加《爸爸去哪兒》錄製。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

Angela的媽媽李湘在微博上曬出女兒與天天的合照，並在發文中寫道：「又見面了！都長大了！」畫面中只見天天身穿白色襯衫搭配卡其色褲子，對著鏡頭開心比YA，而Angela則是穿著亮綠色裙裝，同樣也是比著YA，笑得非常開心，與過去參加節目相比，兩人的確都長大了不少，天天暴風抽高，已經有了少年的帥氣，而Angela也已經開始散發出清新少女氣息，越來越漂亮。

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▲天天、Angela。（圖／翻攝自微博／張悅軒、張亮、李湘）

▲天天、Angela。（圖／翻攝自微博／張悅軒、張亮、李湘）

▲天天、Angela再度同框。（圖／翻攝自微博／李湘）

最引人注目的是，張亮站在兩個小孩身後，還對著兩人做鬼臉，十分調皮。該張同框照也掀起了不少網友熱議，不少網友紛紛感慨：「時間過得真快，當年的小朋友都變成少年了」、「第一季的寶貝都長大了」、「都這麼大了，時間過得好快！」

▲天天、Angela。（圖／翻攝自微博／張悅軒、張亮、李湘）

▲天天、Angela。（圖／翻攝自微博／張悅軒、張亮、李湘）

▲天天長大了不少。（圖／翻攝自微博／張亮、張悅軒）

事實上，遺傳了爸爸的名模基因的天天，雖然年僅11歲，身高已經到了188公分爸爸的肩膀，年初也曾透露自己的身高是167公分，擁有一個妹妹的他，是個標準的「妹控」，經常會在個人微博上分享妹妹的畫面，而爸爸張亮過去也曾透露，天天自從妹妹出生後，原本放學回家第一件事是抱著iPad不放，如今則變成放下書包後，就馬上給妹妹一個吻，足見他對妹妹的重視程度。

▲天天、Angela。（圖／翻攝自微博／張悅軒、張亮、李湘）

▲天天、Angela。（圖／翻攝自微博／張悅軒、張亮、李湘）

▲天天有了妹妹後變成了「妹控」。（圖／翻攝自微博／張悅軒）

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天天, 張悅軒, 爸爸去哪兒, Angela, 王詩齡

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