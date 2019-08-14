鍾孟宏《陽光普照》入選多倫多影展！片名隱藏深遠含意

▲鍾孟宏執導新片《陽光普照》入選多倫多影展「當代電影世界單元」。（圖／甲上提供）

記者林映妤／台北報導

《一路順風》導演鍾孟宏屢獲國內外獎項肯定，睽違3年之久，終於推出第5部新作《陽光普照》，14日第44屆多倫多國際影展公佈該片入選「當代電影世界單元」（Contemporary World Cinema），電影將於影展舉辦世界首映，並與許多知名導演一同角逐觀眾票選獎！

《陽光普照》集結影壇新星巫建和、劉冠廷、許光漢，及金獎影后柯淑勤、尹馨、温貞菱與陳以文等實力派演員演出，故事圍繞在一個平凡家庭，因為小兒子犯錯入了少年監獄，讓整個家庭逐漸分崩離析。

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柯淑勤、陳以文、巫建和與許光漢將一家人的無奈與糾結深刻演繹驚豔四座，而劉冠廷在片中更突破形象演出有別與以往的角色。《陽光普照》除了充滿魅力的黑色幽默之外，這次更顛覆以往風格加入了許多催淚溫情元素，勢必讓影迷耳目一新。

▲▼《陽光普照》集結巫建和、劉冠廷、許光漢、柯淑勤、尹馨、温貞菱與陳以文。（圖／甲上提供）





鍾孟宏首部劇情片《停車》便入圍了坎城影展「一種注目」單元，接者第2部劇情電影《第四張畫》不僅讓他奪得金馬獎最佳導演獎，還受邀至盧卡諾、多倫多等國際影展。第3部電影《失魂》入圍多項金馬獎項，更跨海參與東京、釜山和多倫多等各項影展，第4部電影《一路順風》也入選多倫多影展。

此次《陽光普照》再度受邀至多倫多，鍾孟宏表示其實電影片名就代表了整部片的核心，「這世界上唯一公平的就是陽光，但炙熱的太陽其實沒那麼容易擁抱，你會發現所有人都躲在陰影底下。」隱隱透露出在動人的家庭故事劇情之下，人心的複雜才是電影最大亮點，而眾多實力派演員突破演出也備受期待。



《陽光普照》10月25日上映。

▲鍾孟宏透露《陽光普照》片名隱藏含意。（圖／甲上提供）