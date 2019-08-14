記者李湘文／綜合報導

新加坡男星廖永誼12日晚間出席綜藝晚會，為了炒熱現場氣氛，在台上單膝下跪，演出對女歌手劉玲玲求婚的場面。誰料，他在女方靠過來坐大腿時，一時承受不住重量摔倒，竟導致右腳踝骨頭裂開，必須接受手術。

▲廖永誼日前演出抱劉玲玲，意外摔倒，右腳受傷。（圖／翻攝自廖永誼Instagram）

據新加坡媒體報導，廖永誼12日參加「歡慶中元綜藝晚會2019」，一上台就作勢要向主持人劉玲玲求婚，單膝下跪並牽起對方的手。劉玲玲為了增加效果，也配合地坐到廖永誼大腿上、呈現公主抱姿勢，未料還沒坐穩，就因為男方沒支撐住，一起跌坐到地板上。

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廖永誼跌倒後很快就站了起來，然而臉上明顯露出痛苦表情，連笑容都變得僵硬，但還是硬撐著唱了2首歌。好不容易結束表演，他已經痛到無法自己下樓梯，被一群工作人員扛下來，之後更是連站都不能站，只能坐在椅子上，在前往醫院急診之前，還在混亂中被誤踩了一腳，痛到表情扭曲。

▲廖永誼為了抱劉玲玲受傷，事後到醫院動手術。（圖／翻攝自廖永誼Instagram）

廖永誼事後到醫院照X光，發現右腳腳踝有2處骨裂，13日下午已經接受手術。雖然受了傷，但他認為只是節目效果出意外，不會為此責怪任何人，受訪時也輕鬆道：「是很痛啦，但日子還能過。」還在Instagram上傳腳踝打石膏的照片，搞笑自稱「鋼鐵人」。

▲廖永誼打上石膏，搞笑自稱鋼鐵人。（圖／翻攝自廖永誼Instagram）

對於廖永誼受傷一事，另一位當事人劉玲玲非常自責，怪自己83公斤「確實太重了」，當下想著廖永誼有武打底子，應該撐得住，結果誤判害對方受傷，「真的很抱歉。」她事後送了拐杖給廖永誼，祝福早日康復，也稱讚對方真的很敬業，「希望大家能看到他的付出，多多支持。」