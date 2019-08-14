泫雅嘴唇消腫了！　52秒素顏影片+特寫嘴巴…網讚：終於變回來了

記者阮巧雯／綜合報導

南韓「小野馬」泫雅除了雄厚歌唱實力備受肯定，造型穿搭也頗有自己的態度風格，打破常規，大膽前衛，近期也因突然變身「厚唇」，引發不少熱議。她近日上傳素顏自拍加影片，嘴唇似乎消腫了，又變回以前清純模樣，讓網友直呼：「妳又變回來了！」

▲泫雅嘴唇前陣子突然變厚，不少粉絲都不習慣。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

照片中，泫雅身穿淡米色上衣，看似素顏出鏡，膚質依然細緻光滑，但仔細一看，最近一直被網友放大關注的「性感厚唇」好像消腫了，又變回以前的櫻桃小嘴。她除了分享素顏近照，還上傳52秒自拍影片，在影片中時不時對著鏡頭嘟嘴，或是特寫嘴唇，最後更比了個「讚」，似乎在對眾人表示嘴唇一直都長這個樣子，沒有變。

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▲比起之前性感厚唇（左），泫雅近日素顏照，嘴唇好像又變回原來的樣子了。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

不少網友看了後都紛紛留言表示：「妳終於變回原來的自己了」、「沒有誇張唇彩和濾鏡，妳這樣真美」、「妳這樣看起來漂亮多了」、「就算不化妝也很美」、「覺得妳素顏比化妝好看」。

▲▼泫雅在影片中不斷特寫嘴唇，最後對著鏡頭比出「讚」。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）