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凱特布蘭琪「離家出走」！衝南極洲挑戰不可能的任務

記者林映妤／台北報導

當你有一個愛你的丈夫、心靈相通的優秀女兒，就該對人生感到滿足了嗎？《愛在三部曲》、《年少時代》金獎導演李察林克雷特（Richard Linklater）與《雷神索爾3：諸神黃昏》、《藍色茉莉》奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett），聯手打造幽默睿智新作《囧媽的極地任務》，決定前往南極洲挑戰不可能的工作！

▲▼《囧媽的極地任務》凱特布蘭琪。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《囧媽的極地任務》凱特布蘭琪不甘於平凡家庭生活，決定出走前往南極洲！（圖／車庫娛樂提供）

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▲▼《囧媽的極地任務》凱特布蘭琪。（圖／車庫娛樂提供）

《囧媽的極地任務》改編自《週六夜現場》、《艾倫秀》知名節目編劇瑪麗亞桑普（Maria Semple）於紐約時報暢銷排行榜的同名小說，講述囧媽柏娜蒂看似過著外人稱羨的完美家庭生活，卻自認為生活是一團糟，因此決定前往南極洲挑戰一項不可能的工作，電影堪稱繼《白日夢冒險王》後又一追尋自我的動人旅程！

電影描述少女小碧的媽媽離奇失蹤，因此小碧決定追溯行為古怪的「囧媽」複雜糾葛的過往，發現這位曾經事業輝煌的女強人，一心投入家庭，在小孩懂事之後卻無法滿於現下安逸的生活。

▲▼《囧媽的極地任務》凱特布蘭琪。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《囧媽的極地任務》凱特布蘭琪讀完劇本就對角色產生濃厚興趣。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《囧媽的極地任務》凱特布蘭琪。（圖／車庫娛樂提供）

過去曾執導過《愛在三部曲》、《年少時代》的導演李察林克雷特向來以獨到的選角眼光為人稱讚，當製片方將執導《囧媽的極地任務》的重責大任交給他，並告知「凱特布蘭琪對柏娜蒂這個角色很感興趣」時，他毫不猶豫力邀凱特布蘭琪加入拍攝團隊，而凱特布蘭琪在承諾接演後表示一讀完原著小說就陷入柏娜蒂的魅力之中，對於能夠詮釋柏娜蒂這個複雜的角色感到十分期待！

李察林克雷特感性表示，「《囧媽的極地任務》題材深具層次，主角柏娜蒂有著複雜卻讓人著迷的特質，看著充滿才華卻無處可發展的中年女性面對瑣碎日常，是一件很有趣但也有點恐怖的事情，觀眾會期望看到柏娜蒂如何去克服這個人生瓶頸。《囧媽的極地任務》想傳達的這並不只是柏娜蒂的人生，而是替許多受困於現實生活而無法創作的藝術家發聲。」

電影9月27日上映。

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囧媽的極地任務, 凱特布蘭琪

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