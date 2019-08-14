莫允雯私下根本「行動小廚娘」！　自嘲像大嬸：朋友餓了都會來找我

記者李欣容／台北報導

莫允雯在新戲《用九柑仔店》中飾演「臭臉維納斯」昭君，私下她是個活潑開朗的大女孩，漂亮的外型，卻有著大嬸的靈魂，她自嘲很愛管閒事，還是朋友間的行動廚房，「大家肚子餓了都會來找我。」

▲莫允雯被好友說像大嬸 。（圖／翻攝自Instagram／xtina0505）

莫允雯被好友孟耿如用「大嬸性格」來形容，她自己也默認個性真的很大嬸，連化妝師都說她很愛管閒事，從生活當中舉例，「我很喜歡去傳統市場，有時候會問老闆，不需要那麼多蔥，蔥可以送嗎，買一整把永遠用不完，我覺得我是比較喜歡照顧人，大家肚子餓了會來找我。」

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▲莫允雯喜歡照顧朋友。（圖／翻攝自Instagram／xtina0505）

她生活中有一群好友會常約吃飯，互相搭伙，「朋友們下班、運動完，會打來問我在幹嘛，說肚子餓，要不要去她家煮飯。」甚至她會為了朋友突然想吃某道料理，買了材料到府做飯。

第一次和張軒睿合作，兩人花了1個月時間才變得無話不談，張軒睿曾說自己看起來很「欠照顧」，但莫允雯卻看到了他貼心的一面，直說兩人頻率很相近，會互相照顧。

▲莫允雯在《用九柑仔店》中飾演「臭臉維納斯」昭君。（圖／三立提供）