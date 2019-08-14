ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

No Name「個人演唱會」剩下2天　包下西門河岸見歌迷！

記者關韶文／台北報導

藝人No Name（余荃斌）將於16日在河岸留言舉辦《很久沒有來見我了你…喝!!》演唱會。演唱會除了邀請歌迷「拍打餵酒」，還打破過去專唱國語歌的印象，首次挑戰與素人女歌手高旭黎合唱台語歌曲《陪你唱歌》，No Name大讚搭擋：「一開口就被她嚇到，簡直小江蕙。」
 
No Name日前剛結束台北「金曲國際音樂節大師講座」，探望北京音樂、電影圈的朋友後，他如火如荼地奔回台北籌備本次個人演唱會。被問到今年演唱會的名字由來，個性不拘小節的No Name說：「上次和歌迷朋友面對面已經是一年多前的事了，平常除了做音樂之外，也喜歡和朋友們小聚、沉醉在音樂和聊天故事中，經過快樂和不快樂後，更知道自己該珍惜的是身邊擁有的。」

▲▼No Name。（圖／艾迪昇經紀提供）

▲▼No Name將舉辦個人演唱會。（圖／艾迪昇經紀提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼No Name。（圖／艾迪昇經紀提供）
 
他為了此次個唱譜寫全新單曲《陪你唱歌》，他表示：「這首單曲很有意義，也是給歌迷朋友們、一直支持我的朋友們最好的禮物，希望大家都能和我一起度過個邊小酌、邊享受音樂的夜晚。」他在個唱還別出心裁邀來素人女歌手高旭黎同台對唱，給足粉絲滿滿驚喜感。
 
No Name回憶起和高旭黎相遇那天，是他受邀到朋友營業的駐唱餐廳用餐，他笑著招認當下看見高旭黎的外型沒有想太多，「但她一開口唱歌馬上就會被她震懾到，真的很有唱台語歌的條件，簡直就是小江蕙」。在No Name的力邀下，高旭黎答應與他共同錄製《陪你唱歌》，也在他今年度的個人演唱會擔任特別嘉賓，No Name掛保證，演唱會當天一定讓粉絲、聽眾聽得值回票價。

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

推薦閱讀

哭！S.H.E「18歲成人展」進度曝光　Selina：確定不合體

哭！S.H.E「18歲成人展」進度曝光　Selina：確定不合體

劉以豪被封「死不開口」　《比悲傷》讓他變成發片歌手！

劉以豪被封「死不開口」　《比悲傷》讓他變成發片歌手！

吳青峰登上「古巴哈瓦那」當地新聞！　一個冰雕成為創舉

吳青峰登上「古巴哈瓦那」當地新聞！　一個冰雕成為創舉

Selina全家人抱著哭！　告白任爸：希望他以自己為榮

Selina全家人抱著哭！　告白任爸：希望他以自己為榮

Selina：唱歌對我是一種壓力！　「在家練唱」進度曝光

Selina：唱歌對我是一種壓力！　「在家練唱」進度曝光

野生周慧敏！民眾搭捷運捕捉女神　爽喊：等等要去買樂透

野生周慧敏！民眾搭捷運捕捉女神　爽喊：等等要去買樂透

黃明志預測「第二首破億神曲」將誕生　蕭敬騰神助攻！

黃明志預測「第二首破億神曲」將誕生　蕭敬騰神助攻！

新生代電音製作人DinPei來了！　合作「DJ RayRay」發單曲

新生代電音製作人DinPei來了！　合作「DJ RayRay」發單曲

張立昂登上小巨蛋了！　世紀同台「老闆娘」周慧敏合唱

張立昂登上小巨蛋了！　世紀同台「老闆娘」周慧敏合唱

Selina還原「約前夫阿中吃飯」經過　兩人聊到都哭了！

Selina還原「約前夫阿中吃飯」經過　兩人聊到都哭了！

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

No Name

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《爸爸》星二代隔6年同框！　天天「遺傳爸名模基因」根本男神
  2. 李宗盛睽違五年星國開唱　演出突收一大箱物品...背後原因超溫馨
  3. 「親密餵食」吳品潔爆熱戀ING！　邱宇辰親回兩人關係
  4. IU、雪莉「穿短裙同框」　一往下看…網全嚇壞：OMG！
  5. 《星光》後曾一度迷惘　曾沛慈求助算命竟被斷言「一輩子紅不起來」
  6. 鐵粉媽重病「繳不出學費」上網求捐款　泰勒絲看到⋯掏15萬爽快全付了！
  7. 姜丹尼爾認愛現身了！　機場擠爆⋯他全程面帶笑容、停下給拍
  8. 男星跪地求婚「公主抱83kg女歌手」　撐不住跌地…右腳被坐斷
  9. 男友周興哲送禮「零失敗」　正妹趙岱新甜曝「交往驚喜」
  10. 鄭茵聲擺脫展榮展瑞！　脫離這群人「完成這件事」圓夢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366