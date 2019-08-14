No Name「個人演唱會」剩下2天　包下西門河岸見歌迷！

記者關韶文／台北報導

藝人No Name（余荃斌）將於16日在河岸留言舉辦《很久沒有來見我了你…喝!!》演唱會。演唱會除了邀請歌迷「拍打餵酒」，還打破過去專唱國語歌的印象，首次挑戰與素人女歌手高旭黎合唱台語歌曲《陪你唱歌》，No Name大讚搭擋：「一開口就被她嚇到，簡直小江蕙。」



No Name日前剛結束台北「金曲國際音樂節大師講座」，探望北京音樂、電影圈的朋友後，他如火如荼地奔回台北籌備本次個人演唱會。被問到今年演唱會的名字由來，個性不拘小節的No Name說：「上次和歌迷朋友面對面已經是一年多前的事了，平常除了做音樂之外，也喜歡和朋友們小聚、沉醉在音樂和聊天故事中，經過快樂和不快樂後，更知道自己該珍惜的是身邊擁有的。」

▲▼No Name將舉辦個人演唱會。（圖／艾迪昇經紀提供）

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他為了此次個唱譜寫全新單曲《陪你唱歌》，他表示：「這首單曲很有意義，也是給歌迷朋友們、一直支持我的朋友們最好的禮物，希望大家都能和我一起度過個邊小酌、邊享受音樂的夜晚。」他在個唱還別出心裁邀來素人女歌手高旭黎同台對唱，給足粉絲滿滿驚喜感。



No Name回憶起和高旭黎相遇那天，是他受邀到朋友營業的駐唱餐廳用餐，他笑著招認當下看見高旭黎的外型沒有想太多，「但她一開口唱歌馬上就會被她震懾到，真的很有唱台語歌的條件，簡直就是小江蕙」。在No Name的力邀下，高旭黎答應與他共同錄製《陪你唱歌》，也在他今年度的個人演唱會擔任特別嘉賓，No Name掛保證，演唱會當天一定讓粉絲、聽眾聽得值回票價。