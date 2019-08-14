ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

愷樂（蝴蝶姐姐）成功甩掉10公斤贅肉後，越來越大方展現好身材，她最近在社群網站上傳2張街拍照，主要是想和粉絲道午安，沒想到緊身背心瞬間抓住網友目光，不少男網友看到都狂噴鼻血：「身材好犯規！」

愷樂站在一整片花磚牆前取景，炎熱天氣讓她自動換上清涼裝扮，只見她綁起辮子、戴上藤編帽，看起來相當有朝氣，身穿橘色細肩帶背心，相當映襯她的健康膚色，貼身剪裁剛好突顯水滴胸型。

▲▼愷樂。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

請繼續往下閱讀...

▲▼愷樂街拍穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲▼愷樂。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

不只豐滿上圍讓人大飽眼福，愷樂下半身搭配牛仔熱褲，露出穠纖合度的大腿線條，肌肉緊實，絲毫沒有一點贅肉，時而燦笑時而嘟嘴，渾身散發自信風采，迷倒一票粉絲狂喊：「女神好辣」、「有夠美的」、「性感又甜美！」

▲▼愷樂。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲▼愷樂近年越來越大方展露身材。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲▼愷樂。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

事實上，愷樂自從拍攝內衣廣告展現好身材後，火辣曲線一直成為話題，其實她會依照一套減重食譜進食，「早上起的比較晚，大部份早餐店都關起來了，所以會到便利商店買無糖豆漿和飯糰，中午是攝影棚便當，晚餐通常都6、7點吃，但都是青菜和蛋白質。」如果半夜突然很餓的話，有時候會再加一個蘋果或優酪乳。

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

劉亦菲街頭未P照「身材現形」！　網對比「小腿粗細」嚇傻：快跪修圖師

劉亦菲街頭未P照「身材現形」！　網對比「小腿粗細」嚇傻：快跪修圖師

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

浩子出國搭錯車！　2小孩都在身邊「轉念身教」網服了：肯定很難忘

浩子出國搭錯車！　2小孩都在身邊「轉念身教」網服了：肯定很難忘

回家脫衣傻眼「全身都抓痕」整片紅腫！　嚴立婷掛急診崩潰：一定是生了他

回家脫衣傻眼「全身都抓痕」整片紅腫！　嚴立婷掛急診崩潰：一定是生了他

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

孫生錄影「玩到手麻狂抖」超拼命！　崩潰喊「電視圈不好混」網一面倒狂讚：改觀了

孫生錄影「玩到手麻狂抖」超拼命！　崩潰喊「電視圈不好混」網一面倒狂讚：改觀了

參加告別式「站在別家公祭正門斜對面」煞到！　閃亮亮：好想死…友衝他家嚇傻

參加告別式「站在別家公祭正門斜對面」煞到！　閃亮亮：好想死…友衝他家嚇傻

滴妹3年首破例「素顏上鏡」！　鼻頭爆痘「被近拍真實膚況」崩潰：超醜

滴妹3年首破例「素顏上鏡」！　鼻頭爆痘「被近拍真實膚況」崩潰：超醜

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

情侶4大禁忌！　鬼月「牽手去這裡拜拜」他真心勸退：會被拆散

情侶4大禁忌！　鬼月「牽手去這裡拜拜」他真心勸退：會被拆散

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

愷樂, 蝴蝶姊姊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《爸爸》星二代隔6年同框！　天天「遺傳爸名模基因」根本男神
  2. 李宗盛睽違五年星國開唱　演出突收一大箱物品...背後原因超溫馨
  3. 「親密餵食」吳品潔爆熱戀ING！　邱宇辰親回兩人關係
  4. IU、雪莉「穿短裙同框」　一往下看…網全嚇壞：OMG！
  5. 《星光》後曾一度迷惘　曾沛慈求助算命竟被斷言「一輩子紅不起來」
  6. 鐵粉媽重病「繳不出學費」上網求捐款　泰勒絲看到⋯掏15萬爽快全付了！
  7. 姜丹尼爾認愛現身了！　機場擠爆⋯他全程面帶笑容、停下給拍
  8. 男星跪地求婚「公主抱83kg女歌手」　撐不住跌地…右腳被坐斷
  9. 男友周興哲送禮「零失敗」　正妹趙岱新甜曝「交往驚喜」
  10. 鄭茵聲擺脫展榮展瑞！　脫離這群人「完成這件事」圓夢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366