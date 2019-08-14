愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

愷樂（蝴蝶姐姐）成功甩掉10公斤贅肉後，越來越大方展現好身材，她最近在社群網站上傳2張街拍照，主要是想和粉絲道午安，沒想到緊身背心瞬間抓住網友目光，不少男網友看到都狂噴鼻血：「身材好犯規！」

愷樂站在一整片花磚牆前取景，炎熱天氣讓她自動換上清涼裝扮，只見她綁起辮子、戴上藤編帽，看起來相當有朝氣，身穿橘色細肩帶背心，相當映襯她的健康膚色，貼身剪裁剛好突顯水滴胸型。

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▲▼愷樂街拍穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



不只豐滿上圍讓人大飽眼福，愷樂下半身搭配牛仔熱褲，露出穠纖合度的大腿線條，肌肉緊實，絲毫沒有一點贅肉，時而燦笑時而嘟嘴，渾身散發自信風采，迷倒一票粉絲狂喊：「女神好辣」、「有夠美的」、「性感又甜美！」

▲▼愷樂近年越來越大方展露身材。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



事實上，愷樂自從拍攝內衣廣告展現好身材後，火辣曲線一直成為話題，其實她會依照一套減重食譜進食，「早上起的比較晚，大部份早餐店都關起來了，所以會到便利商店買無糖豆漿和飯糰，中午是攝影棚便當，晚餐通常都6、7點吃，但都是青菜和蛋白質。」如果半夜突然很餓的話，有時候會再加一個蘋果或優酪乳。