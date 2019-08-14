江宏恩拍《炮仔聲》喊卡！　被狼狗咬傷「腹部見血」送醫打破傷風

記者李欣容／台北報導

王宇婕在三立八點台劇《炮仔聲》洗白被網友直讚可愛，但因不忍新婚老公被陷害丟了性命，為報仇再度黑化惡整宏傑（江宏恩 飾）、韻如（陳小菁 飾）和葉麗美（劉沛緹 飾），江宏恩不但要走天堂路、跳火圈，還不小心被黑狗咬傷，送醫打了破傷風，好在沒事。

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▲江宏恩和受過訓練的狼犬一起演戲。（圖／三立提供）

在拍攝眾惡人被整劇情時，發生意外插曲，原來是江宏恩逗狗，卻被熱情的狗弄傷，這隻狼狗是特別從新竹訓練所北上參與演出的，江宏恩是演藝圈出了名的愛狗，一看到牠就興奮的與牠玩耍，但不知是人太多，還是狗狗太興奮，竟然撲向江宏恩，嘴巴開開不小心劃傷他的腹部。





▲江宏恩跟狗玩得太開心，不小心被弄傷。（圖／三立提供）

經紀人在一旁緊張，但江宏恩沒怪狗，還一直說：「沒事、沒事！」但為了安全起見，還是帶他到醫院打破傷風，再回到外景繼續拍攝，一回來拍攝的又是跳火圈，連江宏恩自己都笑說：「今天好熱鬧呀！」

▲江宏恩劇中跳火圈超拼命 。（圖／三立提供）

這次的惡整橋段，最慘的就是江宏恩，除了被狗弄傷、跳火圈外，還要背著戲裡的媽媽劉沛緹踩玻璃，陳小菁還在一旁拍照，讓江宏恩怒瞪她，故意裝氣說，「陳小菁在棚內吹冷氣拍天堂路，我卻在戶外曬著太陽踩玻璃，而且還背著人！」