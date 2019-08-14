獨家／陳彥名鐵了心「斷開舊愛」　經紀公司下達「禁愛令」

記者洪文／台北報導

BL劇《深藍與月光》男星陳彥名受到粉絲封為「全民男友」，然而他對外宣稱單身3年，近日卻頻傳「小王、劈腿」等負面新聞。他透過經紀公司向《ETtoday》再次強調，目前為「單身」的狀態，確實與前女友過去分手沒有講清楚，現在已經向對方確認分手，經紀公司同時下達「禁愛令」，他未來全力衝刺事業。

▲陳彥名。（圖／記者林敬旻攝）



陳彥名透過經紀公司老闆Steven透露，劈腿傳聞起因於感情認定不同，「其實是他與前女友感情認定不同，他在簽進公司之前跟對方提出分手，我們一直認定他是單身狀態。」分手之後，陳彥名與女方從情人轉為朋友，經紀公司也樂見其成，然而他當時分手沒有把話說死，導致女方可能解讀為「復合」了，結果近來傳出他對其他女生有好感，女方才會感到委屈。

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▲陳彥名。（圖／記者林敬旻攝）



如今感情負面新聞連環爆，陳彥名親口向經紀公司表示「已經向前女友講清楚」，確認是分手的狀態。同時，經紀公司已向他下達「禁愛令」，不管現在是否有任何具有好感的女性對象，全部都不允許交往，未來只能專心衝刺事業，「這樣的新聞對彥名、那位女生任何一方都有不好的影響，希望大家好好溝通，事情到此為止。」

此外，陳彥名日前演出暢銷作家肆一散文改編的電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，與曹佑寧、陳妤、李杏、大鶴以及林映唯合作。該片目前已經報名金馬獎，或許有機會角逐生涯首座演員獎項。